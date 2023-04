Salim Durani – सलीम दुराणी नावाचा राजपुत्र!

>> द्वारकानाथ संझगिरी

हिंदुस्थानचे माजी अष्टपैलू क्रिकेटपटू सलीम दुराणी यांचे रविवारी सकाळी गुजरातच्या जामनगर येथे निधन झाले. त्यांच्या क्रिकेट कारकिर्दीचा आढावा घेणारे हे स्तंभलेखन…

त्याच्याकडे पाहिल्यावर वाटायचं की, हा खरं तर हिंदी चित्रपटात हीरो होण्यासाठी जन्माला आलाय. पण त्याची एकदा फलंदाजी पाहिल्यावर लक्षात यायचं की, नाही नाही. त्याचा जन्म हा क्रिकेटसाठीच. कारण जे क्रिकेट त्याच्याकडे होतं ते अत्यंत नैसर्गिक असं क्रिकेट होतं.

सीसीआयचा एक खेळाडू बाहेर चालला होता आणि त्याला विमानात सर गारफिल्ड सोबर्स भेटले. त्याच्या आणि गारफिल्ड सोबर्सच्या गप्पा झाल्यानंतर त्याच्या असं लक्षात आलं की, सलीम दुराणी हा त्या सीसीआयच्या क्रिकेटपटूचा मित्र आहे. सोबर्सने सलीम दुराणीला सदिच्छा देताना त्याला सांगितलं की, ”Give my regards to a great cricketer from a good cricketer.”

म्हणजे सर गारफिल्ड सोबर्सला सलीम दुराणी हा महान क्रिकेटपटू वाटत होता.

आजच्या पिढीने त्याच्या आकडेवारीत डोकावून पाहिलं तर ती महानता त्याला आकडेवारीत दिसणार नाही. पण सलीम दुराणीसारखे क्रिकेटपटू हे आकडेवारीत मोजायचेच नसतात. आकडेवारी ही धावा सांगू शकते. विकेट्स सांगू शकते. त्या धावांमागचं सौंदर्य, त्या विकेट्समागची कल्पकता सांगू शकत नाही.

जॅक फिंगल्टन या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटूने असं एकदा म्हटलं होतं की, ”High back lift and flourishing follow through is the hallmark of great cricketer.”

सलीम दुराणीची बॅटिंग ही तशी होती. एक तर डावखुरा, त्यामुळे खेळताना तो दिसायचा अत्यंत शैलीदार. त्यात त्याची सुंदर उंच बॅक लिफ्ट, मस्त फॉलो थ्रू यामुळे त्याच्या बॅटमधून फटका हा खळाळणाऱया झऱयासारखा वाहत जायचा आणि वाहणारा फटका गवताला गुदगुदल्या करायचा. सलीमची फलंदाजी पाहणं हा फलंदाजांची आर्ट गॅलरी पाहण्यासारखा अनुभव होता.

मग तुम्ही मला असं विचाराल की, तो खराखुरा आकडेवारीतला महान खेळाडू का झाला नाही?

त्याचं उत्तर सोपं आहे. तो टेम्परामेंटल क्रिकेटपटू होता. ज्या दिवशी त्याचा मूड असेल त्यादिवशी तो कुठलीही गोष्ट सहज करू शकायचा. त्याच्या मनाने एकदा ठरवलं की, आपल्याला अमूक एक करायचं आहे की तो ते करायचा. पण बऱयाच वेळेला ज्या पद्धतीने प्रोफेशनल क्रिकेटपटू आज क्रिकेट गंभीरपणे घेतो, त्या गंभीरपणे तो घ्यायचा नाही. म्हणूनच त्याच्याबद्दल आम्ही गमतीने म्हणायचो की, रवी शास्त्र्ााrकडे जर सलीम दुराणीचं टॅलेंट असतं किंवा सलीम दुराणीकडे जर रवी शास्त्र्ााrचा पेशन्स, बुद्धिमत्ता आणि मेहनत घ्यायची तयारी असती तर तो सर गारफिल्ड सोबर्स झाला असता.

त्याने एखादी गोष्ट ठरवली की, तो आरामात करायचा. तीन, चार किस्से सांगतो.

1962 च्या दौऱयावर सलीम दुराणीला खालच्या क्रमांकावर फलंदाजीला पाठवत होते. त्याला फलंदाजीसाठी तिसरा क्रमांक हवा होता आणि 1962 च्या दौऱयावर तिसऱया क्रमांकावर फलंदाजी करणं सोपी गोष्ट नव्हती. एकतर वेस्ट इंडीजकडे हॉल, किंग, सोबर्ससारखे वेगवान गोलंदाज होते आणि दुसऱया टेस्टनंतर बार्बाडोसला नरी कॉन्ट्रक्टरचं डोपं फुटलं होतं आणि तो कसा बसा वाचला होता. बॅटिंगला जाणं हीच धाडसाची गोष्ट होती. त्यावेळेला सलीम दुराणीने विजय मांजरेकरला सांगितलं की, ‘‘कप्तान को बोलो मुझे तिसरे नंबर पे भेज दो तो मैं सौ बनऊंगा ’’

टायगर पतौडी पॅप्टन होता. शेवटी शेवटच्या कसोटीच्या आधी मांजरेकरने त्याला सांगितलं, ’’अरे तो म्हणतोय ना, तर दे ना त्याला पाठवून.’’

पतौडीने ऐकलं. त्याने त्याला पाठवलं आणि त्याने शतक ठोकलं.

1971 साल. पुन्हा वेस्ट इंडीज. पुन्हा पोर्ट ऑफ स्पेन. आणि तिथे हिंदुस्थानी संघाला जिंकण्याची संधी आली. पण त्या संधीच्या आड दोन महान फलंदाज येऊ शकत होते. एक, सर गारफिल्ड सोबर्स आणि दुसरा क्लाइव्ह लॉईड. सलीमने अजितला सांगितलं की, ‘‘मला बॉल दे. मी तुला लॉईड आणि सोबर्सच्या विकेट्स काढून देतो.’’

तोपर्यंत त्या मॅचमध्ये सलीम दुराणीने बॉलिंग टाकलेली नव्हती. अजितला काय वाटलं काय माहीत, पण त्याने सलीमला बॉल दिला. अजित वाडेकर कर्णधार होता, तो स्लिपमध्ये जायच्याऐवजी मिडऑनला जाऊन उभा राहायला निघाला. तर सलीम अजितला म्हणाला की, ‘‘तू स्लिपमध्ये जा.’’

अजित म्हणाला, ‘‘नाही. मी इथेच योग्य आहे.’’

आणि त्याच्यानंतर काही वेळातच लॉईडने मारलेला जो फटका होता, तो थेट अजितच्या पोटात आला आणि अजितने तो झेल घेतला. लॉईड बाद झाला.

सोबर्स बॅटिंगला आला आणि सलीमचा चेंडू सोबर्सला पडला तो बॉलरच्या बुट मार्कमधून आत आला आणि सोबर्स शून्य धावांवर बोल्ड झाला.

आणि मग व्यंकट राघवनने 5 विकेट घेऊन आपण ती कसोटी जिंकलो.

ऑस्ट्रेलियाची काढली विकेट

1964-65 साली आपण ऑस्ट्रेलियाबरोबर खेळत होतो. कोलकात्याला कसोटी होती. सलीमने कर्णधार पतौडीला सांगितलं, ‘‘नवाब साहब मला असं वाटतं की, या खेळपट्टीवर आपण फिल्डिंग घ्यावी. मी तुला विकेट्स काढून देतो.’’ पतौडीने ऐकलं.

लंचपर्यंत ऑस्ट्रेलियाची एकही विकेट पडली नाही आणि 90 च्या आसपास धावा झाल्या. सगळे खेळाडू वैतागले होते. कारण त्यांच्या लक्षात आलं होतं की, आता दिवसभर फिल्डिंग करावी लागणार. एकही विकेट गेलेली नव्हती. लंच संपता संपता प्लेअर्स बाहेर जायला निघाले. बाहेर पतौडी त्याच्या नेहमीच्या स्टाईलप्रमाणे सिगारेट ओढत होता. सलीम त्याच्या जवळ गेला आणि लंचपर्यंत विकेट न पडूनही तो त्याला म्हणाला, ‘‘नवाब साहब, मुझे 5 और ओव्हर्स दे दो, मैं तुमको 3-4 विकेट्स निकाल के देता हूँ’’

पतौडीने पुन्हा याच्यावर विश्वास दाखवला. त्याने बॉल सलीमकडे दिला आणि ऑस्ट्रेलियाची धावसंख्या 4 बाद 105 झाली. सलीमने लॉरी, कावपर, बर्ज, बूथला बाद केलं. त्या डावात 6 विकेट घेऊन ऑस्ट्रेलियाला 174 धावांमध्ये उखडलं.

सलीम दुराणी हा असा होता.

सलीमला त्याही 75 वी विकेट पाहिजे होती. त्याने सोलकरला सांगितलं. ‘मी सांगतो तिथे उभा राहा.’

समोर टोनी ग्रेग फलंदाज होता. सलीमने अजितला सांगितलं, ‘‘मला बॉल दे.’’ अजितने बॉल दिला. त्याने अशा रीतीने ओवर्स टाकल्या की फॉरवर्ड शॉर्ट लेगला उभ्या असलेल्या सोलकरच्या हातात झेल गेला.

एकदा त्याने असं ठरवलं की, मध्य विभागाला दुलीप ट्रॉफी जिंकून द्यायची. मध्य विभागाचा संघ हा त्या काळी काही फारसा ताकदवान संघ नव्हता. तो, हनुमंत सिंग, सूर्यवीर सिंग अशी काही मंडळी जर सोडली तर त्यामानाने पश्चिम विभाग, दक्षिण विभाग हे दोन खूप ताकदवान संघ होते. ज्यामध्ये जवळपास अर्धा, पाऊण हिंदुस्थानी संघ होता. पण एकटय़ा सलीमने आपल्या बॅटने आणि आपल्या बॉलिंगने दुलीप ट्रॉफी जिंकली.

सलीमवर सगळय़ा जगाचं प्रेम होतं. त्याने सिनेमात काम केलं. तो तिथे यशस्वी ठरला नाही. परवीन बाबीबरोबर त्याचा ‘चरित्र’ हा पहिला सिनेमा आला. परवीन बाबीचाही तो पहिलाच सिनेमा. पण सलीम किती पॉप्युलर होता याची मी तुम्हाला गोष्ट सांगतो.

एकदा फिल्म स्टार्सची मॅच होती आणि त्या मॅचमध्ये सलीम बॅटिंगला आला. त्याने एक शॉट मारला आणि बॉण्ड्री लाईनवर दिलीपकुमारने धावत पळत जाऊन त्याचा झेल घेतला. सलीम बाद होऊन परतल्यानंतर टी टाइमच्या वेळेला राज कपूरने दिलीपकुमारला अक्षरशः झाडलं. तो म्हणाला, ‘‘तुला काय गरज होती सलीम दुराणीचा झेल घ्यायची. अरे इथे मैदानावर लोपं तुला पाहायला नाही आलेली. सलीमची बॅटिंग पाहायला आलेत.’’

मनाचा मोठेपणा

आता ज्या ज्या वेळेला खेळपट्टी फिरकीला मदत करणारी दिसते, थोडी खराब झालेली दिसते त्यावेळी मला सलीम दुराणी आठवतो. आणि मला असं वाटतं आज सलीम असता ना तर त्याने खोलून टाकलं असत्. एवढं सगळं करणारा हा हॅण्डसम सलीम दुराणी हा मनाने अत्यंत मोठा माणूस होता. अगदी सुरुवातीच्या काळात जेव्हा सुनील गावसकर कुणीही नव्हता तेव्हा एकदा मॅचला जाताना सुनील सलीमच्या सीटवर जाऊन ट्रेनमध्ये झोपला. कारण त्याला खूप झोप आली होती. सलीम पत्ते खेळून जेव्हा आपल्या जाग्यावर आला तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं की, तिथे सुनील झोपला होता. सलीमने त्याला उठवलं नाही. तो त्याच्या खाली कुडकुडत बसला. अख्खी रात्र. सलीम केवढा मोठा क्रिकेटर होता आणि सुनीलची सुरुवातही झालेली नव्हती. इतका सलीम हा मनाने मोठा माणूस होता.

त्याचे आणि माझे वैयक्तिक संबंध चांगले होते. मी सलीमला आयुष्यात अनेकदा भेटलो. मी त्याच्या घरी मस्जिद बंदर येथे अनेकदा गेलेलो आहे. त्याच्याबरोबर घरी बसून गप्पा मारलेल्या आहेत. मला अजूनही आठवतंय की तो इतका उदार होता की, त्याच्या हातात पैसा आला की तो खर्च करून टाकायचा. एकदा त्याला शारजाला बेनिफिट मॅच मिळाली होती. आणि बेनिफिट मॅच घेऊन तो मुंबईत आला तेव्हा मी त्याच्या घरी गेलो होतो. अख्खं घर हे वेगवेगळय़ा वस्तूंनी भरलं होतं. मला त्याने कर्णाच्या औदार्याने सांगितलं, ‘‘द्वारका, जो चाहिए वो उठाव और ले के जाव’’

असा सलीम होता आणि त्यानंतर आठ दिवसांनी त्याच्याकडे सिगारेट घ्यायलासुद्धा पैसे नव्हते. सलीम दुराणी हा वेगळय़ा प्रकारचा माणूस होता. अगदी अलीकडे माझी त्याची भेट झालेली नाही. पण 5-7 वर्षांपूर्वी एका क्रिकेटच्या समारंभासाठी मी त्याला बोलावलं होतं. तो आला. दुसऱया दिवशी काही कारणास्तव मला त्याला भेटता आलं नाही. सलीमला द्यायचे पैसे मी बायकोकडे देऊन गेलो. बायको त्याला ते पैसे द्यायला हॉटेलवर गेली त्याबरोबर सलीम उठला आणि म्हणाला, ‘‘नही, नही, नही हम बेटी से पैसा नही लेते. हम पठाण है’’ आणि तो पैसे घ्यायलाच तयार होईना. शेवटी व्यक्तिशः मला जाऊन त्याला ते पैसे द्यायला लागले.

सलीमच्या आठवणी या मनात कायम राहतील. त्याचं चालणं, त्याची ती फलंदाजी We want sixer म्हटल्यानंतर समोर कोण आहे, याचा विचार न करता स्टेप आऊट होऊन त्याने मारलेले षटकार …

सलीमला ड्रॉप करणार म्हटल्यावर No salim, No test असे मुंबईत लागलेले बोर्ड. त्यानंतर सलीमला घ्यावं लागलं. आणि सलीमने त्यावेळेला अंडरवुडसारख्या गोलंदाजाला We want sixer म्हटल्यानंतर स्टेप आऊट होऊन षटकार मारले होते.

जाता जाता आणखीन एक किस्सा सांगतो

1973 च्या इंग्लंडविरुद्धच्या सीरिजमध्ये सलीम दुराणी हा फलंदाज म्हणून जास्त खेळला. आणि मद्रासला हिंदुस्थानला जिंकायला 80-85 रन्सचा पाठलाग करायचा होता. तरी हिंदुस्थानच्या सहा विकेट्स गेल्या होत्या. हिंदुस्थान मॅच जिंकतो की नाही याची काळजी होती. त्यावेळेला सलीम उभा राहिला. नुसता उभा राहिला नाही तर त्याने गिफर्ड या गोलंदाजाला दोन लागोपाठ षटकार मारले आणि त्याने टार्गेट जवळ आणलं.

मी एकदा सलीमला विचारलं, ‘‘तुला गिफर्डविरोधात जोखीम स्वीकारताना भीती नाही वाटली?’’

तो म्हणाला, ‘‘कसली भीती, उस को मुझे बताना था की, बॉस कौन है ’’

सलीम दुराणी हा खऱया अर्थाने बॉस होता. आज आयपीएल खेळत असता तर तो राजपुत्र नाही, राजा वाटला असता.

