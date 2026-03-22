Assam Assembly Election – निवडणुकीपूर्वी संशयित दहशतवाद्यांकडून पोलीस छावणीवर हल्ला, चार कमांडो जखमी

आसाममध्ये येत्या 9 एप्रिल रोजी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या भाजपला धोबीपछाड करण्यासाठी काँग्रेसने कंबर कसली आहे. राज्यात निवडणुकीची तयार सुरू असतानाच रविवारी तिनसुकिया जिल्ह्यातील जगुन येथील आसाम पोलीस कमांडो छावणीवर संशयित दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात आसाम पोलिसांचे चार कमांडो जखमी झाले आहेत.

शनिवारी मध्यरात्री 2 वाजता आसाम-अरुणाचल प्रदेश सीमेजवळ हा हल्ला झाला. पोलीस छावणीवर पाच ग्रेनेड फेकल्यानंतर अंदाधुंद गोळीबार करण्यात आला. या जखमी झालेल्या कमांडोंना उपचारासाठी दिब्रुगढ येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तथापि, पोलीस किंवा जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही आणि जीवितहानी किंवा नुकसानीची माहिती देण्यात आली नाही. हल्लेखोरांना पकडण्यासाठी सुरक्षा दलांनी गस्त वाढवली असून आजूबाजूच्या वनक्षेत्रात मोठी शोधमोहीम सुरू केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील शाळा बनत आहेत दहशतवादाचे अड्डे; जैश आणि लष्करचा नवा कट उघड

लष्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी बिलाल सराफीची पाकिस्तानात हत्या

हिंदुकुश हिमालयातील हिमनद्या वितळण्याचा वेग दुप्पट; 2 अब्ज लोकांचा जीव धोक्यात

पोहताना लष्करी अधिकाऱ्याला हृदयविकाराचा झटका, बेळगावच्या कमांडो विंगमधील घटना

Gold-Silver Rate Update – स्वस्तात दागिने खरेदीची संधी; सोनं 20 हजार, तर चांदी 57 हजारांनी स्वस्त, आजचा दर काय?

विमानात अचानक महिलेचा मृत्यू, क्रू मेंबर्सच्या चुकीमुळे मृतदेहातून पसरली दुर्गंधी; भयंकर परिस्थिती प्रवाशांचा 13 तास प्रवास

Mumbai News – स्कूटर पार्किंगवरून धारावीत रक्तरंजित थरार, मित्राकडून मित्राची क्रूर हत्या

अबकी बार, 100 के पार! रुपयाच्या घसरणीवरून संजय राऊत यांनी मोदींना सुनावले, जुन्या वक्तव्याची करून दिली आठवण

LPG च्या टंचाईवर नितीन कामथ यांचा मास्टर प्लॅन; संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याचा दिला सल्ला, वाचा सविस्तर