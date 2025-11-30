विम्याच्या 50 लाखांसाठी प्लॅस्टिक पुतळ्यावर अंत्यसंस्काराचा प्रयत्न

Plastic Dummy Used in Fake Cremation Unmasks Rs 50 Lakh Insurance Scam in UP

विम्याचे 50 लाख रुपये हडपण्यासाठी प्लॅस्टिकच्या पुतळ्यावर अंत्यसंस्कार करण्याची खळबळजनक घटना उत्तर प्रदेशातील हापूर जिह्यातील गढमुत्तेश्वर येथील ब्रजघाट गंगानगरी स्मशानभूमीत उघडकीस आली. स्मशानभूमीतील नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे आणि पोलिसांनी दाखवलेल्या तत्परतेमुळे सत्य उजेडात आले. या प्रकरणी दोन जणांना पोलिसांनी अटक केली.

दिल्लीतील पालम येथे राहणारा कापड व्यापारी कमल सोमाणी याच्यावर सुमारे 50 लाख रुपयांचे कर्ज होते. हे कर्ज फेडण्यासाठी त्याने एक योजना आखली. कमलने त्याच्या दुकानात काम करणाऱया नीरजचा भाऊ अंशुल याच्या आधार आणि पॅनकार्डचा गैरवापर केला व त्याच्या नावाने टाटा एआयजीकडून 50 लाख रुपयांची जीवन विमा पॉलिसी काढली. संशय येऊ नये म्हणून त्याने स्वतःच या पॉलिसीचे हप्ते भरले. त्यानंतर त्याचा मित्र आशीष खुराणा याच्या मदतीने अंशुलसारखा हुबेहुब प्लॅस्टिकचा पुतळा तयार केला. दोघांनी या पुतळ्याला कपडय़ात गुंडाळले आणि गाडीने ब्रजघाट स्मशानभूमीत नेले. या पुतळ्यावर अंत्यसंस्कार करायचे आणि दहन प्रमाणपत्र मिळवून विमा कंपनीकडून 50 लाख उकळायचे, हा मुख्य उद्देश होता. पुतळा चितेवर ठेवताच स्मशानभूमीत उपस्थित काही लोकांना काहीतरी गडबड असल्याचे जाणवले. त्यांनी ताबडतोब मृतदेहावरचे कपडे बाजूला केले, तेव्हा हा सर्व प्रकार उघडकीस आला.

