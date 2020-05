धक्कादायक! ऑर्थर रोड तुरुंगात कोरोनाचे 103 रुग्ण आढळले

मुंबईतील ऑर्थर रोड तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या 77 कैद्यांना व 26 कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ही माहिती दिली आहे. कोरोनाची लागण झालेल्या सर्वांना सेंट जॉर्ज रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

77 inmates & 26 police personnel at Mumbai’s Arthur Road prison have tested positive for #COVID19. They will be sent to Saint George’s hospital for treatment: Anil Deshmukh, Maharashtra Home Minister pic.twitter.com/0IAzpOd4Yz

— ANI (@ANI) May 7, 2020