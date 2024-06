T20 WC 2024 : ऑस्ट्रेलियाच्या विजयानं इंग्लंडसाठी ‘सुपर-8’चं दार उघडलं, स्कॉटलंडचं स्वप्न भंगलं

गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाने स्कॉटलंडवर 5 विकेट्सनी विजय मिळवला आणि इंग्लंडच्या संघाच्या जिवात जीव आला. स्कॉटलंडच्या पराभवामुळे इंग्लंडला टी20 वर्ल्डकपच्या ‘सुपर-8’ फेरीमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. ‘ग्रुप-बी’ मधून ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडने ‘सुपर-8’चे तिकीट मिळवले आहे.

स्कॉटलंडने विजयासाठी दिलेलेय 181 धावांचे आव्हान ऑस्ट्रेलियाने 19.4 षटकांमध्ये 5 विकेट्सच्या मोबदल्यात 186 धावा करत पूर्ण केले. टीम डेव्हिडने षटकार खेचत ऑस्ट्रेलिया विजयावर आणि इंग्लंडच्या ‘सुपर-8’मधील प्रवेशावर शिक्कामोर्तब केला. ट्रॅव्हिस हेड याने 49 चेंडूत 68 आणि मार्कस स्टॉयनिसने 29 चेंडूत 59 धावांती आतषी खेळी करत संघाला विजयाचे दार उघडून दिले.

