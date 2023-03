ऑस्ट्रेलिया पोलिसांकडून हिंदुस्थानी नागरिकाची हत्या

ऑस्ट्रेलिया पोलिसांकडून एका हिंदुस्थानी नागरिकाची हत्या करण्यात आली आहे. या नागरिकावर सिडनी रेल्वे स्थानकात एका क्लिनरवर चाकूहल्ला केल्याचा आरोप ऑस्ट्रेलिया पोलिसांनी केला आहे.

एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, या नागरिकाचं नाव मोहम्मद रहमतुल्ला सय्यद अहमद असं आहे. मंगळवारी रात्री बारा वाजण्याच्या सुमाराला अहमद याने सिडनी रेल्वे स्थानकावर काम करणाऱ्या एका क्लिनरवर चाकू हल्ला केला.

या नंतर अहमद याने ऑबर्न पोलीस स्थानकात जाऊन बाहेर पहाऱ्यावर असणाऱ्या दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांना चाकू दाखवत धमकावलं. पोलिसांनी त्याला शांत करून समजवण्याचा प्रयत्न केला. पण, तो शांत झाला नाही. त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी त्याच्यावर तीन गोळ्या झाडल्या.

या घटनेत अहमद याचा जागीच मृत्यू झाला. तोपर्यंत अहमद याच्या नागरिकत्वाची पुष्टी झाली नव्हती. पण, सिडनी येथील हिंदुस्थानी दूतावासाने अहमद हा हिंदुस्थानी नागरिक असल्याची पुष्टी केली. अहमद हा मूळचा तामिळनाडूचा रहिवासी होता. गेल्या काही वर्षांपासून तो ऑस्ट्रेलियात वास्तव्याला होता, अशी माहिती दूतावासाने दिली आहे. या प्रकरणी पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

Indian national shot dead by Australian Police after he stabs cleaner, threatens cops

