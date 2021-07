लवकरच येत आहे Mahindra Bolero Neo, कंपनीने टीझर केला लॉन्च

देशातील आघाडीची वाहन उत्पादक कंपनी महिंद्रा अँड महिंद्रा लवकरच हिंदुस्थानी बाजारात आपल्या प्रसिद्ध Mahindra Bolero चा Neo व्हेरिएंट लॉन्च करणार आहे. नवीन बोलेरोला सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या TUV300 च्या आधारे तयार केली गेली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, लवकरच नवीन बोलेरो डीलरशिपकडे पोहोचवली जाणार आहे. आज कंपनीने याचा नवीन अधिकृत प्रोमो व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केला आहे.

Bolero Neo च्या डिझाइन बद्दल बोलायचं झालं, तर याचा फ्रंट लूक पाहून तुम्हाला TUV300 ची आठवण येईल. एसयूव्हीमध्ये नवीन हेडलाइट, नवीन फ्रंट बम्पर आणि एलईडी डीआरएल देण्यात आले आहेत. नवीन बोलेरो निओच्या डिझाइनमध्ये क्लासिक मॉडेलची झलक देखील पाहायला मिळू शकते.

नवीन बोलेरो निओमध्ये कंपनी 1.5 लिटर थ्री सिलेंडर डिझेल इंजिनचा वापर करू शकते. जे 100 एचपी पॉवर आणि 240Nm पीक टॉर्क जनरेट करू शकते. हे इंजिन 5 स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्ससह सुसज्ज असू शकते. कंपनी याची किंमत 9 ते 12 लाख रुपयांच्या दरम्यान ठेवू शकते. दरम्यान, कंपनी आपली ही नवीन एसयूव्ही हिंदुस्थानी बाजारात कधी लॉन्च करणार आहे, याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध झालेली नाही.

When you want to drive by the might of mountains. The new Bolero Neo, for those who make the first move! Watch the teaser film https://t.co/Nv0IkqSp6r#MahindraBoleroNeo #NewBolero #NewBoleroNeo #BoleroNeo #ComingSoon pic.twitter.com/YiopnZObBO

— Mahindra Bolero (@MahindraBolero) July 5, 2021