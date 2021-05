उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या घरासमोर आंदोलन, 10 कार्यकर्त्यांना अटक

कोरोना प्रादुभार्वात शासनाच्या प्रतिबंधित आदेशाचे उल्लंघन करून आझाद समाज पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी विनापरवानगी आंदोलन केले. या प्रकरणी 10 कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे. कार्यकर्त्यांनी सोमवारी दुपारी बाराच्या सुमारास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भोसलेनगर परिसरातील घरासमोर आंदोलन करीत पोलीस उपनिरीक्षकासोबत झटापट केली. याप्रकरणी पोलिसांनी पक्षाच्या 10 कार्यकर्त्यांना अटक केली आहे.

भिमराव दत्तू कांबळे, अभिजीत मधुकर गायकवाड, रफिक रूस्तूम शेख, अंकित परशुराम गायकवाड, दर्शन बाबुराव उबाळे, दत्ता मोहन भालशंकर, विनोद लक्ष्मण वाघमारे, महेश वैजनाथ थोरात, सागर विरभद्र जवई, शरद गौतम लोखंडे अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत.

Maharashtra,

Pune – Azad Samaj Party agitation at Deputy Chief Minister Ajit Pawar’s house in Pune regarding ‘Backward Class Promotion Reservation’. pic.twitter.com/A3zSyhQIVx

— Panther Talks (@PantherTalks) May 10, 2021