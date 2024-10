Baba Siddique murder – कुर्ल्यात भाड्यानं राहिले, दीड महिना घराची रेकी केली अन्… आरोपींनी पोलिसांना काय सांगितलं?

अजित पवार गटाचे नेते, माजी राज्यमंत्री बाबा सिद्दिकी यांच्यावर शनिवारी रात्री वांद्रे येथे गोळीबार झाला. या गोळीबारात त्यांचा मृत्यू झाला असून पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे. गुरमैल सिंह आणि धर्मराज कश्यप अशी आरोपींची नावे आहेत. गुरमैल हरियाणा, तर धर्मराज उत्तर प्रदेशातील रहिवासी आहे. तिसऱ्या आरोपीचा शोध सुरू आहे. त्याचे नाव शिवा असल्याचे प्राथमिक वृत्त आहे.

पोलिसांनी आरोपींविरोधात निर्मल नगर पोलीस स्थानकात भादवी कलम 103(1), 109, 125 आणि 3(5), आर्म्स अॅक्टमधील कलम 3, 25, 5 आणि 27, तसचे महाराष्ट्र पोलीस कायद्यातील कलम 37 आणि 137 अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.

दरम्यान, याप्रकरणी आता आणखी एक माहिती समोर आली आहे. हत्येआधी आरोपींनी बाबा सिद्दिकी यांच्या घराची आणि कार्यालयाची रेकी केली होती. गेल्या दीड महिन्यांपासून हे आरोपी त्यांच्यावर पाळत ठेऊन होते. त्यांनी मुंबईतील कुर्ला या भागामध्ये भाड्याने घरही घेतले होते. घरभाडेही त्यांना आगाऊ भरले होते.

रेकी केल्यानंतर दसऱ्याच्या दिवशी संधी साधत आरोपींनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. यातील एक गोळी छातीत, तर दोन पोटात लागल्याने बाबा सिद्दिकी गंभीर जखमी झाले. त्यांना तत्काळ लिलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारांदरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली.

Baba Siddiqui murder case | The names of the two arrested accused are Gurmail Singh who is from Haryana and Dharamraj Kashyap who is from Uttar Pradesh. The accused had done recce of Baba Siddiqui’s house and office premises, they were in Mumbai for one and a half to two months…

