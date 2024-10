Baba Siddique Mureder – बाबा सिद्दीकी यांच्या खुनाप्रकरणी आणखी एका आरोपीला अटक

बाबा सिद्दीकी खुनाप्रकरणी प्रवीण लोणकर या 28 वर्षीय तरुणाला अटक करण्यात आली आहे. प्रवीण लोणकर हा शुभम लोणकर याचा भाऊ असून त्याला पुण्यातून अटक केली आहे. धर्मराज कश्यप आणि शिवकुमार गौतम या दोघांनी बाबा सिद्दीकी यांच्या खुनाचा कट रचला होता. हा कट रचण्यात शुभम लोणकर आणि प्रवीण लोणकरचाही सहभाग असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. पोलीस या प्रकरणी पुढील चौकशी करत आहेत.

Baba Siddique murder case | Pravin Lonkar, the 28-year-old brother of Shubham Lonkar, has been arrested from Pune. He is one of the conspirators who, along with Shubham Lonkar, enlisted Dharmaraj Kashyap and Shivkumar Gautam in the plot. Further investigation is underway: Mumbai…

— ANI (@ANI) October 13, 2024