महसूलमंत्री असताना मुंढवा जमीन प्रकरणाची फाईल मी नाकारली होती, बाळासाहेब थोरात यांचा गौप्यस्फोट

सामना ऑनलाईन
|

कोरेगाव पार्क मुंढवा येथील पार्थ पवार जमीन प्रकरणाची फाईल मी महसूलमंत्री असताना दोन-तीन वेळा माझ्याकडे आली होती. ती उच्च न्यायालयातही जाऊन आली; पण मी योग्य निर्णय घेऊन ती नाकारली होती, असा गौप्यस्फोट माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे.

पार्थ पवार जमीन खरेदीप्रकरणी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी संगमनेर येथे बाळासाहेब थोरात यांच्याशी संवाद साधला. तेव्हा ते बोलत होते. थोरात म्हणाले, कोणीही महसूलमंत्री झाले तरी महाराष्ट्रातले विषय परत परत त्यांच्याकडे येत असतात. विशेषत- अनेक मंडळी सरकारी जमीन लाटण्याचा प्रयत्न करत असतात. तेव्हा आपणच रखवालदार असल्याने काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावे लागतात. तसाच निर्णय महसूलमंत्री असताना घेतला होता. मी घेतलेले निर्णय उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात कायम राहिले आहेत. कोरेगाव पार्क मुंढवा जमीन प्रकरणाची फाईल दोन-तीन वेळा माझ्याकडे आली होती. मात्र, योग्य निर्णय घेऊन मी ती नाकारत होतो.

अजित पवार हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री असताना एवढी महत्त्वाची जागा अशाप्रकारे दिली जाते हे आश्चर्यकारक आणि अत्यंत दुर्दैवी आहे. जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून निर्णय घेताना काळजी घेणे आवश्यक आहे. सत्ताधारी असला तरी धाक असला पाहिजे, तो काँग्रेसने कायम पाळला. आता भाजपची जबाबदारी आहे कसे प्रशासन चालवायचे, अशी भूमिका बाळासाहेब थोरात यांनी मांडली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सांगलीत भटक्या कुत्र्यांची समस्या बिकट, महापालिका क्षेत्रात 25 हजारांहून अधिक भटकी कुत्री

जमीन व्यवहारातून डॉक्टरला 14 कोटींचा गंडा; 30 जणांच्या टोळीचे कृत्य; बनावट मालक, बनावट सह्या

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मध्य प्रदेशहून 9700 बॅलेट, 4877 कंट्रोल युनिट दाखल

शिवनेरी, सरस्वती, विद्यार्थीची विजयी घोडदौड

महत्त्वाच्या बातम्या – सुमेध वडावाला लिखित ‘कार्यकर्ता’ला पुरस्कार 

सिंहस्थ कुंंभमेळ्यात त्र्यंबकेश्वर येथे स्वतंत्र मार्गिका

न्याय शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला पाहिजे मणिपूरला गेलो होतो, तिथल्या  वृद्ध महिलेच्या डोळय़ांत अश्रू होते! सरन्यायाधीशांनी भीषण परिस्थितीवर केले भाष्य

गुन्हे वृत्त – रेकी करून चोऱ्या करणाऱ्या टोळीला अटक

त्वचेपासून जीभ तयार करून कॅन्सरग्रस्ताला नवसंजीवनी, नामको रुग्णालयातील घटना