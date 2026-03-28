अबू धाबीत क्षेपणास्त्राचा अवशेष कोसळून पाच हिंदुस्थानी जखमी, तणावाचे वातावरण

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

संयुक्त अरब अमिरातीतील अबू धाबी येथे शनिवारी घडलेल्या एका गंभीर घटनेत Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD) परिसरात बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्राचे अवशेष पडल्याने 5 भारतीय नागरिक जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

अबू धाबी मीडिया कार्यालयाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, हवाई संरक्षण प्रणालीने येणारे बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र यशस्वीपणे हवेतच अडवले. मात्र, अडवलेल्या क्षेपणास्त्राचे तुकडे (अवशेष) KEZAD परिसरात खाली पडले आणि त्यामुळे ही दुर्घटना घडली.

या घटनेत जखमी झालेल्या पाचही भारतीय नागरिकांना किरकोळ ते मध्यम स्वरूपाच्या दुखापती झाल्या आहेत. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, जखमींवर तात्काळ वैद्यकीय उपचार सुरू करण्यात आले असून सर्वांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. कोणत्याही व्यक्तीला गंभीर दुखापत झाल्याचे प्राथमिक अहवालात नमूद केलेले नाही.

अधिकृत निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, “हवाई संरक्षण यंत्रणेकडून बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र यशस्वीरित्या अडवण्यात आले. त्यानंतर पडलेल्या अवशेषांमुळे KEZAD परिसरात ही घटना घडली. या दुर्घटनेत भारतीय नागरिक असलेल्या ५ व्यक्तींना किरकोळ ते मध्यम स्वरूपाच्या दुखापती झाल्या आहेत.”

दरम्यान, प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि अफवांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. “फक्त अधिकृत स्रोतांवरच विश्वास ठेवावा आणि अप्रमाणित माहिती किंवा अफवा पसरवू नयेत,” असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे.

या घटनेनंतर सुरक्षा यंत्रणांनी परिसरात अधिक दक्षता वाढवली असून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. KEZAD परिसरातील कामकाज काही काळासाठी सावधगिरीच्या उपाययोजनांखाली ठेवण्यात आले होते, अशीही माहिती समोर येत आहे.

सध्या या घटनेत इतर कोणतेही मोठे नुकसान झाले आहे का, याबाबत अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. तसेच जखमींची सविस्तर ओळख किंवा त्यांची नेमकी स्थिती याबाबतही प्रशासनाकडून अधिक तपशील अद्याप देण्यात आलेले नाहीत.

