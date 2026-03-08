इमाम, पुजारी आणि पाद्री यांना दरमहा मिळतील ५,००० टका, बांगलादेश सरकारचा निर्णय

बांगलादेशातील सरकारने सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर एक मोठा निर्णय घेतला आहे. बीएनपी (BNP) नेते तारिक रहमान यांच्या संकल्पनेतून, आगामी ईद-उल-फित्रच्या आधी देशातील सर्व धार्मिक नेत्यांना विशेष मानधन देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. यामध्ये केवळ मुस्लीम धर्मीय इमामच नव्हे, तर हिंदू मंदिरांचे पुजारी, ख्रिश्चन पाद्री आणि बौद्ध भिक्खूंचाही समावेश करण्यात आला आहे.

बांगलादेशच्या धार्मिक व्यवहार मंत्रालयाने या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली असून, या उपक्रमासाठी मोठा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील मशिदींचे इमाम यांना प्रत्येकी ५,००० टका (बांगलादेशी चलन) मानधन दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, हिंदू मंदिरांचे पुजारी, ख्रिश्चन चर्चचे पाद्री आणि बौद्ध विहारांमधील भिक्खू यांनाही समान आर्थिक मदत दिली जाईल. धार्मिक सलोखा राखण्यासाठी आणि सर्व धर्मीयांना सणाचा आनंद घेता यावा, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे बोलले जात आहे.

हा निर्णय घेण्यामागे बांगलादेश नॅशनल पार्टीचे (BNP) अध्यक्ष तारिक रहमान यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे मानले जात आहे. त्यांनीच सरकारला अशा प्रकारची योजना राबवण्याची सूचना केली होती. “बांगलादेश हा सर्व धर्मीयांचा देश आहे आणि प्रत्येकाला आपल्या धार्मिक कार्यात सन्मान मिळायला हवा,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती.

