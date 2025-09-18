ओबीसी आरक्षण गेले, आता नातवाला नोकरी लागणार नाही; आजोबांनी जीवन संपवले

सामना ऑनलाईन
|

ओबीसी समाजाचे आरक्षण आता गेले आहे, आता आपल्या लोकांना व नातवाला नोकरी लागणार नाही या समजूतीतून मानसिक रुग्ण असलेल्या आजोबांनी बाभळीच्या झाडाला नायलॉन दोरीने गळफास घेत आत्महत्या केली आहे. ही खळबळजनक घटना अंबाजोगाई तालुक्यातील बर्दापूर येथे घडली आहे.

आरक्षणबाबत गावागावात आणि समाजा समाजात पारावर, चावडीवर चर्चा सुरू असतात. या चर्चेतूनच ओबीसीचे आरक्षण आता गेले आहे. ओबीसीच्या लोकांना आता विशेष म्हणजे आपल्या नातवाला नोकरी लागणार नाही असा समज करून घेतलेल्या निवृत्ती पांडुरंग यादव (55, रा.बर्दापूर, ता.अंबाजोगाई, जि.बीड) यांनी पहाटे केव्हातरी आपल्या शेतातील झाडाच्या फांदीला नायलॉन दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेने बीड जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. मुलगा दिनेश निवृत्ती यादव याने माहिती दिल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिली आहे. बर्दापूर पोलीस ठाण्याकडून तपास सुरू आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हैदराबादला जाणाऱ्या एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या विमानाचे विशाखापट्टणममध्ये इमर्जन्सी लँडिंग

Latur News – भरधाव एसटीची दुचाकीला जोरदार धडक, अपघातात तरुणाचा जागीच मृत्यू

मिरजोळ्यात नेपाळी महिला चालवत होती वेश्याव्यवसाय, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचा छापा

Photo – पुण्यात परतीच्या पावसाचा धुमाकूळ

…तर अती तिथे माती होते, पणनमंत्री जयकुमार रावल यांचा पुणे बाजार समितीला इशारा

video

Video – जनाची नाही तर मनाची लाज बाळगा आणि कबुल करा… मतचोरीवरून अरविंद सावंत यांनी निवडणूक आयोगाला सुनावलं

अहिल्यानगरमध्ये भरधाव कारची मोपेडला धडक, अपघातात पिता-पुत्राचा मृत्यू

video

Video – शेतकरी पित असलेल्या विषाच्या बाटलीवर बोला! प्रियांका जोशी यांनी भाजप प्रवक्त्यांना सुनावलं

खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांचे व्हॉट्सअ‍ॅप अकाऊंट ब्लॉक