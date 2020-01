Video – मॅच दरम्यान बेन स्टोक्स भडकला; प्रेक्षकाला केली शिवीगाळ

इंग्लंड संघाचा अष्टपैलू खेळाडू बेन स्टोक्स पुन्हा एकदा आपल्या कृतीने चर्चेत आला आहे. सध्या दक्षिण अफ्रिका आणि इंग्लंड या संघामध्ये जोहान्सबर्ग येथे कसोटी सामना सुरू आहे. हा सामना सुरु असताना बेन स्टोक्स एका प्रेक्षकावर भडकला व त्याने त्याला शिवीगाळ केली

Ben Stokes gna be in trouble again calling a kid a four eyed cunt in the crowd #SAvsENG pic.twitter.com/SIB3ijovY2

— Lee Mac (@leemacsfc) January 24, 2020