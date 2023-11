बंगळुरुत मुसळधार पाऊस, रस्ते जलमय होऊन वाहतूक कोंडी

बंगळुरुमध्ये मुसळधार पावसाने पुरपरिस्थिती निर्माण केली आहे. राज्यातील अनेक भागात पावसाचे पाणी साठले असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक भागात ढोपरभर पाण्यातून लोकांना बाहेर पडावे लागत आहे. अचानक आलेल्या या पावसाने सगळीकडे वाहतून कोंडी झाली आहे.

बंगळुरुमधील मल्लेश्वरम, शांतीनगर, म्हैसूर बँक आणि टाऊन हॉलसह अनेक भागात मुसळधार पाऊस पडला. लोकांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर केले ज्यात पूर आलेले रस्ते, सतत कोसळणारा पाऊस आणि संथ गतीने जाणारी वाहतूक दिसत आहे. रविवारी सायंकाळी पावसाने थोडीशी उसंत घेतली मात्र सोमवारी रात्री पुन्हा पावसाला सुरुवात झाली. श्रीरामपूर आणि लिंगरजपुरा अंडरपास जवळ पाणीच पाणी साचले होते.हा व्हिड़ीओ बंगळुरुच्या वाहतूक पोलिसांनी शेअर केला असून दोन्ही बाजूने वाहतूक खोंळंबल्याचे दिसत आहे

PHOTO | Karnataka Deputy CM DK Shivakumar paid a surprise visit to the war room of BBMP head office at Hudson Circle at midnight and reviewed the situation of the city, disaster and relief work in the wake of heavy rains in Bengaluru.#bangalorerains #BengaluruRains pic.twitter.com/5v8O4WyKmM

— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2023