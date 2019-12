Viedo – सुपरडुपर झेल! 2019 वर्ष ‘या’ खेळाडूंनी गाजवले, घेतले अफलातून झेल

‘कॅचेस विन मॅचेस’ अशी म्हण क्रिकेटमध्ये प्रचलित आहे. ‘क्षेत्ररक्षण’ म्हटले की सर्वांत आधी आपल्या डोक्यात नाव येते ते म्हणजे दक्षिण आफ्रिकेचा माजी खेळाडू जॉन्टी रोड्सचे. जॉन्टी रोड्सला क्षेत्ररक्षणाचा ‘किंग’ म्हटले जाते. त्याच्यामुळेच क्रिकेटमध्ये फलंदाजी आणि गोलंदाजीसह क्षेत्ररक्षणही सामन्याचे चित्र पालटू शकते हे सिद्ध झाले असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. 2019 या वर्षात क्रिकेटमध्ये अनेक खेळाडूंनी शानदार झेल घेतले. पाहूया त्याचा थोडक्यात आढावा…

बेन स्टोक्स –



यंदाचा क्रिकेट वर्ल्डकप इंग्लंडमध्ये पार पडला. या स्पर्धेदरम्यान इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या लढतीदरम्यान इंग्लंडचा अष्टपैलू खेळाडू बेन स्टोक्स याने एक अफलातून झेल घेतला. दक्षिण आफ्रिकेचा फलंदाज एंडिल फेहलुकवायो याने आदिल रशिद याच्या गोलंदाजीवर मिड-विकेटच्या दिशेने एक जोरदार फटका मारला. चेंडू थेट सीमारेषेपार जाईल असे वाटत असतानाच बेन स्टोक्सने हवेत सूर लगावत झेल घेतला. स्टोक्सचा हा झेल येती अनेक वर्षे क्रिकेट रसिकांच्या आठवणीत राहील.

This will come as a surprise to absolutely no one, but just to make it official, congratulations to Ben Stokes who is the first winner of @Nissan #POTD for his outrageous catch against South Africa at The Oval! pic.twitter.com/hvJOSDrljI

— ICC (@ICC) May 31, 2019