बेस्टकडे स्वतःच्या मालकीच्या बस सर्वात कमी, भविष्यात आकडा शून्य होण्याची भिती

बेस्टकडे स्वतःच्या मालकीच्या बसेसची संख्या ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वात कमी म्हणजे फक्त 333 इतकी झाली आहे, ज्यामुळे कामगार संघटनांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, दर महिन्याला जवळपास 50 बस सेवेतून बाद केल्या जात असल्याने, या वर्षाच्या शेवटी किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीस बेस्टकडे स्वतःच्या एकही बस उरणार नाही, अशी शक्यता आहे.
बुधवारी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत बेस्ट कामगार संघटनेचे नेते शशांक राव यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधीमंडळाने नव्याने नियुक्त बेस्टच्या महाव्यवस्थापक डॉ. सोनिया सेठी यांची भेट घेतली. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाशी संबंधित तातडीच्या मुद्द्यांबरोबरच मुंबईतील बस सेवांची खालावलेली स्थिती या बाबींवर चर्चा करण्यात आली.
संघटनेने व्यवस्थापनाला बेस्टच्या मालकीच्या बसेसची संख्या वाढवण्याची आणि आधीच्या करारानुसार किमान 3,337 बसांचा ताफा राखण्याची तातडीची गरज असल्याचे सांगितले. त्यांनी सर्व बस भाड्याने घेण्याच्या पद्धतीवर अवलंबून न राहता, नवीन बस सार्वजनिक मालकीखाली (बेस्टच्या नावावर) खरेदी करण्याची मागणी केली.
एका संघटनेच्या नेत्याने सांगितले की 2009 साली बेस्टकडे 4,400 बस होत्या. 13 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत केवळ 2,673 बसच कार्यरत आहेत, त्यापैकी 87% (2,340) बस भाड्याने घेतलेल्या आहेत आणि फक्त 13% (333) बस बेस्टच्या स्वतःच्या मालकीच्या आहेत. प्रवाशांच्या लांबलचक रांगा, सेवागुणवत्तेतील घसरण आणि अपघातांची वाढ ही या घटलेल्या संख्येची थेट परिणाम असल्याचे त्यांनी सांगितले.