पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात अडथळा आणाल तर खबरदार, उच्च न्यायालयाचा भावी नगरसेवकांना थेट इशारा

सामना ऑनलाईन
|

छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱया 2,740 कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने भावी नगरसेवकांना इशारा दिला आहे. निवडणुकीनंतर लोकप्रतिनिधींच्या हाती महापालिकेचा कारभार येईल, मात्र त्यांनी या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात अडथळे आणता कामा नये, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिला आहे.

न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, या योजनेच्या कामात कोणत्याही स्वरूपाचा अडथळा सहन केला जाणार नाही. जाणूनबुजून कामात व्यत्यय आणणे हे थेट न्यायालयाचा अवमान मानले जाईल. अडथळा निर्माण करणारी व्यक्ती कोणत्याही पदावर किंवा हुद्यावर असली तरी तिच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दीड महिन्यात 61 कोटींची घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुली

बापानेच केली जुळ्या चिमुकल्यांची हत्या

बरडचे सुपुत्र नायक विकास गावडे शहीद, आज लष्करी इतमामात अंत्यसंस्कार

निवडणूक प्रशासनाचा गलथान कारभार उघड, चार अपत्ये असलेली महिला निवडणूक रिंगणात

विकासकामे केली नाहीत तर राजीनामा देईन, शिवसेनेच्या महिला उमेदवाराने बॉण्डवर लिहून दिले

भाजप हा खाणाऱ्यांचा अन् बलात्काऱ्यांचा पक्ष – प्रकाश आंबेडकर

एकमेकांवर आरोप करण्यापेक्षा सत्ता सोडा, काँग्रेसचे भाजप-अजित पवार गटाला आव्हान

मुंबईच्या प्रचारात शिवसेना-मनसे-राष्ट्रवादीचा झंझावात! नेत्यांच्या सभा, रॅली, शाखा भेटींना उदंड प्रतिसाद

गुजरातच्या दावणीला बांधण्यासाठी भाजपला मुंबई हवी, काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप