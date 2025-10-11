बिहारमध्ये भाजप छोटा भाऊ, जेडीयूला सर्वाधिक जागा; NDA चं ठरलं?

सामना ऑनलाईन
|

बिहार निवडणुकीला एक महिन्यापेक्षा कमी वेळ शिल्लक आहे. असं असलं तरी एनडीएमध्ये अद्याप जागावाटपावरून एकमत झालेलं नाही. जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यासाठी दिल्लीत भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या निवासस्थानी बिहार भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक सुरू आहे. या बैठकीत केंद्रीय मंत्री अमित शहा, विनोद तावडे, धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी, दिलीप जयस्वाल, नितीन नवीन, नित्यानंद राय आणि इतर अनेक प्रमुख नेते उपस्थित आहेत. यातच एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. जागावाटप सुरळीत व्हावं म्हणून यावेळी भाजप बिहारमध्ये छोट्या भावाची भूमिका स्वीकारणार आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.

‘एनडीटीव्ही इंडिया’ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, यावेळी बिहारमध्ये एनडीएमधील मित्रपक्ष जेडीयू सर्वाधिक जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. यावेळी बिहरमध्ये जेडीयू 101, भाजप भाजप 100, एलजेपी 26, हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा 7, आरएलएम 6 जागांवर निवडणूक लढू शकते.

दरम्यान, बिहार विधानसभा निवडणूक 2020 मध्ये जेडीयूने 115 जागा लढवल्या आणि 43 जागा जिंकल्या होत्या. म्हणजेच अर्थ त्यांना 72 जागा गमवाव्या लागल्या. तर भाजपने 110 जागा लढवून 74 जागा जिंकल्या होत्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आरक्षणासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करा, बंजारा समाजाने अडवला अशोक चव्हाण यांचा ताफा

मोदी सरकारकडून राष्ट्रीय शेठला कल्याणची ४५० एकर जमीनही बहाल, अदानीच्या सिमेंट कंपनीसाठी सर्व नियमही बदलले – हर्षवर्धन सपकाळ

झारखंडमध्ये नक्षलवाद्यांकडून IED स्फोट, सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल शहीद

पंतप्रधानांचा दौरा सुरळीत व्हावा म्हणून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसावीत तसं पॅकेज जाहीर केलं, उद्धव ठाकरे यांचा आसूड कडाडला; पॅकेजची घोषणा ही इतिसातील सगळ्यात मोठी...

मित्रासोबत जेवायला गेली असता नराधमांनी अडवले, जंगलात नेऊन MBBSच्या विद्यार्थिनीवर बलात्कार

अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्याच्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना मनाई, काँग्रेसची टीका

Weather Update – मान्सूनने काढता पाय घेताच मुंबईत ‘ऑक्टोबर हीट’; कमाल तापमानात वाढ

शेतकऱ्यांना आता आसूड हाती घ्यावा लागेल आणि सरकारला वठणीवर आणावे लागेल; उद्धव ठाकरे कडाडले

आता मंत्रालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा नेऊ आणि यांचं मंत्रालय बंद पाडू; अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांनी उद्धव ठाकरेंसमोर हंबरडा फोडला