बिहारच्या सीमेवरील गावात नेपाळ पोलिसांचा गोळीबार, एकाचा मृत्यू

हिंदुस्थानचा काही भाग नेपाळच्या नकाशात त्यांच्या हद्दीत दाखवल्याने दोन्ही देशांत तणावपूर्ण वातावरण असतानाच बॉर्डरला लागून असलेल्या बिहारमधील गावात नेपाळ पोलिसांनी गोळीबार केल्याचे समोर आले आहे. या गोळीबारात मोहोबा गावातील एकाचा मृत्यू झाल असून दोघे जण जखमी झाले आहेत. हा गोळीबार नेपाळ पोलिसांनी केल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे.

Bihar: One dead, two injured in firing in Sitamarhi near India-Nepal border, confirms Sashastra Seema Bal IG of Bihar sector. Locals allege it was caused due to firing from Nepal side. pic.twitter.com/zr5YaJN9YE

— ANI (@ANI) June 12, 2020