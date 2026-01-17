स्वार्थासाठी भाजप प्राचीन मंदिरे पाडत आहे; अखिलेश यादव यांचा आरोप

समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी काशी आणि देशातील प्राचीन मंदिरांवरून भाजपवर टिकास्त्र सोडले आहे. अखिलेश यादव म्हणाले की, भाजपला वारसा आणि संवर्धनाची काहीच समज नाही आणि ते इतिहास पुसून स्वतःचा इतिहास घडवू इच्छितात. नफा कमावण्यासाठी प्राचीन मंदिरे पाडली जात आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. त्यांच्या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
अखिलेश यादव म्हणाले की काशी मंदिर खूप प्राचीन आणि सुंदर होते. मात्र, भाजपने संपूर्ण काशी उद्ध्वस्त केली आहे. त्यांनी आरोप केला की क्योटो बांधला गेला नाही आणि काशी त्याची ओळख जपू शकली नाही. भाजप कोणाच्याही चांगल्या कामाची प्रशंसा करत नाही आणि सर्वकाही नष्ट करू इच्छिते. कदाचित पृथ्वीवरील कोणत्याही राजाने भाजपने जितकी मंदिरे उद्ध्वस्त केली आहेत तितकी मंदिरे उद्ध्वस्त केली नाहीत. मंदिरे पाडल्यानंतर कंत्राटे दिली जातात, नंतर खर्चाचा अंदाज वाढवला जातो आणि या प्रक्रियेद्वारे नफा कमावला जातो. नफा कमावण्यासाठी प्राचीन मंदिरे उद्ध्वस्त केली जात आहेत. अखिलेश यादव यांच्या या विधानाची राजकीय वर्तुळात चर्चा होत आहे.
भाजपला वारसा समजत नाही. ते इतिहास पुसून स्वतःचा इतिहास निर्माण करू इच्छितात. ते कोणाच्याही चांगल्या कामाचे कौतुक करत नाही. काशी मंदिर प्राचीन काळात बांधले गेले. ते खूप सुंदर होते. जगात असे अनेक देश आहेत जिथे त्यांनी जाऊन त्यांच्या पूर्वजांच्या वस्तू कशा जतन केल्या आहेत ते पहावे. त्यांना जतनाची व्याख्या समजलेली नाही. मंदिरे नष्ट होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. कदाचित पृथ्वीवरील कोणत्याही राजाने भाजपाइतकी प्राचीन मंदिरे नष्ट केली असतील, असा आरोपही त्यांनी केला.
भाजप समस्या निर्माण करत आहे. प्रत्येक वेळी ते काही करतात तेव्हा ते संपूर्ण काशी उद्ध्वस्त करतात. ना क्योटो बांधला गेला, ना काशी उरली. हे असे लोक आहेत जे सर्वकाही नष्ट करू इच्छितात. ते नष्ट करण्यात त्यांना फायदा दिसतो. कारण जर त्यांनी ते पाडले तर ते दुसऱ्याला कंत्राट देतील. त्यांनी कंत्राट दिले तर ते अंदाजे दुप्पट करतील. जर त्यांनी ते बांधले तर त्यांना नफा होईल. नफा कमविण्यासाठी मंदिरे पाडली जात आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.