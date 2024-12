केरळविरोधात द्वेष पसरवण्यासाठी भाजपने काही लोकांना तैनात केले; नितेश राणेंच्या वक्तव्यावर के.सी. वेणुगोपाल यांचा पलटवार

भाजप नेत्याकडून केरळचा मिनी पाकिस्तान असा उल्लेख करण्यात आल्याबाबत काँग्रेसने तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. केरळविरोधात द्वेष पसरवण्यासाठी भाजपने काही माणसे तैनात केली आहेत, असा हल्लाबोल काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी केला आहे. भाजप नेते नितेश राणे यांनी केरळचा उल्लेख मिनी पाकिस्तान असा केला होता. त्यावरून देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे.

याबाबत वेणूगोपाल यांनी एक्सवर पोस्ट केली आहे. त्यात वेणुगोपाल यांनी भाजप नेत्यांवर राज्याचा ‘मिनी पाकिस्तान’ म्हणून उल्लेख करणे हे भाजपचे द्वेषाचे राजकारण आहे. केरळच्या जनतेबाबत त्यांच्या भावना यातून दिसून येत आहे, असे वेणुगोपाल म्हणाले. केरळविरोधात विष पसरवण्यासाठी भाजप द्वेष पसरवणाऱ्यांना तैनात करते. ‘मिनी पाकिस्तान’ सारख्या शब्दांचा वापर करणे यातून केरळबाबत त्यांच्या मनात असलेला द्वेष दिसून येतो, असे वेणूगोपल यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

From time to time, the BJP deploys its hate mongers to spew venom against Kerala. Using terms like ‘Mini Pakistan’ shows they have deep-rooted animosity for the people of Kerala.

For the entire world, Kerala is a model state that has continuously topped the Human Development…

