भाजप एकाच स्क्रिप्टला वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये डब करते! स्टॅलिन यांचा सणसणीत टोला

भाजपला हिंदुस्थानच्या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये सत्ता स्थापन करता आलेली नाही. या बिगर भाजप राज्यांमध्ये ईडी, सीबीआयचा वापर वाढला आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या निशाण्यावर भाजप कायमच असते. ईडी, सीबीआय, आयकरच्या कारवाया वाढल्यानंतर एमके स्टॅलिन यांनी भाजपला पुन्हा एकदा लक्ष्य केलं आहे. अत्यंत कडक शब्दात त्यांनी भाजपच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. त्याच सोबत अत्यंत मार्मिक शब्दात भाजपला चिमटेही घेतले आहेत.

तमिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी यांच्या अटकेनंतर प्रतिक्रिया देताना भाजपच्या कार्यपद्धतीला डबींग स्क्रीप्ट म्हणत त्यांनी हल्लाबोल केला आहे. ‘भाजपची राजकारणाची कल्पना अशी आहे की, जर ते वैचारिक, राजकीय आणि निवडणुकीच्या स्तरावर कोणाचा विरोध करू शकत नसतील तर ते आयकर, सीबीआय आणि ईडी सारख्या तपास यंत्रणांद्वारे त्यांना धमकावतील. त्यांना फक्त राजकारणाचा हाच प्रकार माहीत आहे. हे लोकशाही विरोधी मॉडेल भाजपने संपूर्ण देशात चालवले आहे. ते फक्त एकाच स्क्रिप्टला वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये डब करत आहेत’, असा सणसणीत टोला स्टॅलिन यांनी लगावला आहे.

Tamil Nadu Minister Senthil Balaji arrest | BJP’s idea of politics is, if they can’t oppose anyone ideologically, politically and on election grounds, they would threaten with investigation agencies like Income Tax, CBI, and ED. They only know this type of politics. This… pic.twitter.com/GOv9dQqxVw

