मॅडम नाही माँ अमृता फडणवीस! मंगलप्रभात लोढा यांच्या विधानाची चर्चा

मंगळवारपासून मुंबईसह महाराष्ट्रात गणपती विसर्जनाचा उत्सव सुरू आहे. दादर, वर्सोवा, गिरगाव चौपाटी आणि भाऊ धक्का या ठिकाणी भक्तीभावाने विसर्जन कार्यक्रम सुरू आहे. यादरम्यान स्वच्छता मोहीम आयोजित करण्यात आली असून या कार्यक्रमात भाजप आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी अमृता फडणवीस यांचं कौतुक केलं. ‘आजपासून मी त्यांना अमृता मॅडम नाही तर माँ अमृता म्हणणार आहे’, असं मंगलप्रभात लोढा यांनी केलेलं विधान चांगलंच चर्चेत आलं आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी स्वच्छता कार्यक्रमाचे आयोजन केलं होतं. यावेळी मंगलप्रभात लोढा तेथे उपस्थित होते. त्यांनी अमृता फडणवीस यांचं कौतुक केलं. या संदर्भात मंगल प्रभात लोढा म्हणाले, ‘दिव्य फाऊंडेशनच्या अमृता फडणवीस यांना मी विनंती करतो की त्यांनी समुद्रातील कचरा साफ करण्याचे मोठं काम करावं. आता राजकारणाचा कचराही साफ व्हायला हवा. अमृता फडणवीस यांनी आता आईचं रूप धारण केलं आहे. त्या मुलांसाठी करत असलेल्या कामासाठी आजपासून मी त्यांना अमृता मॅडम नाही तर माँ अमृता म्हणणार आहे’. अमृता फडणवीस यांच्या कार्यक्रमाला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर आणि अभिनेता आयुष्मान खुराना उपस्थित होते.

Mumbai: BJP leader Mangal Prabhat Lodha says, “I request Amrita Fadnavis that the garbage you clean at Chowpatty is a good thing. But you should also come forward to clean the garbage that has come into Maharashtra’s politics…” pic.twitter.com/4ARQQYLiA6

— IANS (@ians_india) September 18, 2024