मला हे सांगायला देखील लाज वाटतेय की… प्रज्ञा ठाकूर यांचा गंभीर आरोप

भाजपच्या भोपाळच्या खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांनी एक स्वत:च्याच पक्षाच्या आमदारांवर गंभीर आरोप केले आहेत. भोपाळचे आमदार सुदेश राय यांच्यावर त्यांच्या खजुरिया येथील बंगल्यावर बेकायदेशीर रित्या दारुचा ठेका चालवत असल्याचे म्हटले आहे.

VIDEO | Here’s what BJP leader Sadhvi Pragya said on an alleged illegal liquor shop in Madhya Pradesh’s Khajuriya village.

“I am deeply disappointed by the existence of an illegal liquor shop owned by BJP MLA Sudesh Rai. It brings me great shame. I was informed about this by… pic.twitter.com/Xj29GG01xk

