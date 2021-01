अभिनेत्री ईशा देओलचे इंस्टाग्राम अकाउंट हॅक

बॉलिवूड अभिनेत्री ईशा देओल हिचे इंस्टाग्राम अकाउंट हॅक झाले आहे. यापूर्वी अभिनेत्री अमीषा पटेल आणि चित्रपट दिग्दर्शक फराह खान हिचे सोशल मीडिया अकाउंट हॅक झाले होते. ईशा देओलने रविवारी ट्विटरवरून आपले इंस्टाग्राम अकाउंट हॅक झाल्याची माहिती दिली आहे.

ईशा देओलने आपल्या चाहत्यांना आवाहन केलं आहे की, तिच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून येणाऱ्या कोणत्याही मेसेजला प्रतिसाद देऊ नका. ईशाने हे सांगतानाच आपल्या इंस्टाग्राम अकाऊंटचा फोटोही शेअर केला आहे.

This morning my official Instagram account imeshadeol got Hacked , so please don’t reply to any msg if you received any from my Instagram account. Sorry for the inconvenience.

Insta Id : imeshadeol pic.twitter.com/AbLg79WxIY

— Esha Deol (@Esha_Deol) January 10, 2021