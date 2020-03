अमित शहा यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विरोधक आक्रमक; संसदेत गदारोळ

दिल्लीतील हिंसाचाराच्या मुद्द्यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात समोवारी गदारोळ झाला. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. या मागणीवरून विरोधक आक्रमक झाल्याने लोकसभेत भाजप आणि काँग्रेसच्या काही खासदारांमध्ये धक्काबुक्कीही झाली. काँग्रेस खासदार गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे फलक झळकावत हौद्याकडे जात असताना भाजप खासदार रमेश बिधूडी यांच्यासह काहीजणांनी त्यांना रोखले. त्यावरून दोन्ही पक्षांच्या खासदारांमध्ये जुंपली होती. सभागृहातील गोंधळ वाढत असल्याने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी कामकाज मंगळवारपर्यंत स्थगित केले. त्यानंतरही सुमारे 10 मिनिटे सभागृहात गोंधळ सुरूच होता. केंद्रीय मंत्रई स्मृती इराणी आणि कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी गोंधळ कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले.

Parliamentary Affairs Minister, Pralhad Joshi in Lok Sabha: Those who didn’t take any action even after 3000 people were killed in 1984, the same people are today creating a ruckus here. I strongly condemn this attitude. https://t.co/r1GO3pqxj1 pic.twitter.com/rlQCzSEMtw

— ANI (@ANI) March 2, 2020