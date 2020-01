हिंदुस्थान बंदला बंगालमध्ये हिंसक वळण, बसची तोडफोड

केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाला विरोध म्हणून कामगार संघटनांनी आज देशव्यापी बंद पुकारला आहे. या बंदला पश्चिम बंगालमध्ये हिंसक वळण लागले आहे. जमावाने एका बसला लक्ष्य केले असून तोडफोड केली आहे.

#WATCH West Bengal: A bus vandalised in Cooch Behar during the Bharat Bandh called by ten trade Unions against ‘anti-worker policies of Central Govt’ pic.twitter.com/Cc3ksWndL2

— ANI (@ANI) January 8, 2020