CAA विरोधी आंदोलनात मिया खलिफा? पाकिस्तानच्या आचरट मंत्र्याचा दावा

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून सध्या देशात विरोधाचा वातावरण आहे. अनेक नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आपला निषेध नोंदवत आहेत. पण, या कायद्यावरून हिंदुस्थान आणि सरकारवर टीका करण्याच्या नादात पाकिस्तानी मंत्री तोंडावर पडला आहे.

पाकिस्तानी खासदार अब्दुल रहमान मलिक याने चक्क पॉर्नस्टार मिया खलिफा ही देखील #CAA चा विरोध करत असल्याचा अजब दावा केला आहे. ”#CAA विरोधी आंदोलनात बॉलिवूडमधील अभिनेत्रीही हिजाब घालून सहभाग झाल्या आहेत. हिंदुस्थानी मुसलमानांचं ऐक्य दाखवणाऱ्या या महिलांना सलाम. मोदी लवकरच राजीनामा देतील”, असं एक ट्वीट मलिक याने शेअर केलं होतं. ट्वीट शेअर करताना देव तिचं भलं करो, असंही मलिक याने लिहिलं होतं. या ट्वीटमध्ये जे फोटो वापरले गेले होते, त्यातला एक फोटो पॉर्नस्टार मिया खलिफा हिचा होता.

हे ट्वीट व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी मलिक याला चांगलंच झोडपलं. काही माणसं माहीत नाही, कोणता नशा करतात पण लोकांचं मनोरंजन करतात, असं काही युजर्सने म्हटलं आहे. तर काहींनी पाकिस्तानची जनता अशा प्रकारच्या नमुन्यांना आपला नेता म्हणून निवडतं, अशी घणाघाती टीकाही काहींनी केली आहे. मलिक याने हे ट्वीट डीलिट केलं असलं तरी या ट्वीटवरून नेटकऱ्यांनी चांगलीच खिल्ली उडवली आहे.

Senator Rehman Malik gives his blessings to pornstar Mia Khalifa for showing solidarity with Indian Muslims. pic.twitter.com/GwlSKlvuf8

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) December 30, 2019