महुआ मोइत्रा यांच्याविरोधात सीबीआय चौकशीचे आदेश; भाजप खासदाराची माहिती

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून चौकशी करण्याचे आदेश भ्रष्टाचारविरोधी संस्था लोकपालांनी दिली आहे, असं भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी आज X वर पोस्ट केलं आहे.

दुबे यांनी आरोप केला आहे की मोईत्रा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी अदानी समूहाला लक्ष्य करण्यासाठी त्यांच्या वतीने संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून रोख रक्कम स्वीकारली.

त्यांनी असा दावाही केला आहे की मोईत्रा यांनी त्यांचे संसदीय लॉगिन उद्योगपतीसोबत शेअर करून राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड केली आहे.

BJP MP Dr Nishikant Dubey says “CBI inquiry ordered” into cash-for-query allegations against TMC MP Mahua Moitra pic.twitter.com/7HqTnXwnoo

— ANI (@ANI) November 8, 2023