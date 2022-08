लंडनमध्ये रेल्वे स्थानकाला भीषण आग, अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल

लंडनमध्ये रेल्वे स्थानकाला भीषण आग लागली आहे. सेंट्रल लंडनमधील साऊथवार्क (Southwark) रेल्वे स्थानकाजवळील लंडन ब्रिजवर ही आग लागली आहे. आगाची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या 10 गाड्या (London Fire Brigade) आणि 70 जवान घटनास्थळी दाखल झाले आहेत.

साऊथवार्क रेल्वे स्थानकालगत असलेल्या लंडन ब्रिजवर लागलेल्या आगीमुळे रेल्वे सेवाही विस्कळीत झाली आहे. अंडरग्राऊंड रेल्वेसह लंडन ब्रिज आणि साऊथवार्कमधील रेल्वे सेवा थांबवण्यात आली असून आजूबाजूच्या इमारतीही मोकळ्या करण्यात आल्या आहेत. या आगीमुळे परिसरामध्ये धुराचे मोठे लोट उठले आहेत. याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

Start of a big fire on union street near London Bridge @CrimeLdn @BBCNews @itvnews #londonfire pic.twitter.com/nP09EjINpZ

— DP (@DanPurdie16) August 17, 2022