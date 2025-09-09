Chardham Yatra – हेलिकॉप्टरने चारधाम यात्रा करणे पडणार महागात, जाणून घ्या 15 सप्टेंबरपासून होणारी दरवाढ

उत्तराखंडमधील चारधाम यात्रा ही हिंदू धर्मात फार महत्त्वाची यात्रा मानली जाते. या यात्रेंतर्गत केदारनाथ धामपर्यंत पोहोचण्यासाठी हेली सेवा ही सर्वात मोठी सुविधा मानली जाते. पदपथाची लांबी आणि गर्दी टाळण्यासाठी, मोठ्या संख्येने भाविक हेलिकॉप्टरने प्रवास करणे पसंत करतात. परंतु यावेळी हेलिकॉप्टर सेवा घेणाऱ्या भाविकांना त्यांचे खिसे अधिक रिकामे करावे लागणार आहे. (UCADA) ने हेलिकॉप्टर सेवेचे भाडे ४९ टक्क्यांनी वाढवले ​​आहे.

आता चारधाम यात्रेसाठी येणाऱ्या प्रवाशांना गुप्तकाशीहून केदारनाथला ये-जा करण्यासाठी १२,४४४ रुपये, फाटाहून ८,९०० रुपये आणि सिरसीहून ८,५०० रुपये मोजावे लागतील. पूर्वी गुप्तकाशीहून हेच ​​भाडे सुमारे साडेआठ हजार रुपये, फाटा आणि सिरसीहून सुमारे साडेसहा हजार रुपये होते. म्हणजेच, भाविकांना यावेळी प्रवासात हजारो रुपये जास्त खर्च करावे लागणार आहेत.

१५ सप्टेंबरपासून चारधाम यात्रेसाठी हेलिकॉप्टर सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. यासाठी डीजीसीएची अंतिम परवानगी अपेक्षित आहे. परवानगी मिळताच, १० सप्टेंबरपासून आयआरसीटीसीच्या वेबसाइटवर तिकीट बुकिंग सुरू होईल. यूसीएडीएचे सीईओ आशिष चौहान यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितले की, आवश्यक परिस्थिती लक्षात घेऊन भाडे वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अलिकडच्या काळात चारधाम यात्रेदरम्यान झालेल्या हेलिकॉप्टर अपघातांमुळे सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते, बद्रीनाथ आणि गंगोत्री मार्गावरील अपघातांनंतर डीजीसीएने हेलिकॉप्टर ऑपरेशन्ससाठी कठोर योजना बनवण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. या अंतर्गत गृह सचिव शैलेश बागौली यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती, ज्याने सुरक्षेशी संबंधित अनेक शिफारसी दिल्या आहेत.

याआधारे यावेळी हेली सेवा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी तयारी करण्यात आली आहे. यूसीएडीएचे सीईओ आशिष चौहान म्हणाले की, चारही धाममध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारली जात आहेत. जेणेकरून हवामानाची अचूक माहिती मिळू शकेल. यामुळे वैमानिकांना उड्डाण करणे आणि उतरणे सोपे होईल. याशिवाय पीटीझेड कॅमेरा, एटीसी, व्हीएचएफ सेट आणि सेलियोमीटर सारखी उपकरणे बसवली जातील.

हेली सेवेवर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन मोठे नियंत्रण कक्ष बांधले जात आहेत. एक सहस्त्रधारा देहरादून आणि दुसरा सिरसी येथे स्थापन केला जाईल. यासोबतच, जमिनीवरील नियंत्रणासाठी २२ ऑपरेटर्सची एक टीम तैनात केली जाईल. ही टीम हेलिकॉप्टरच्या हालचाली आणि हवामान परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवेल.

दरवर्षी लाखो भाविक केदारनाथ धाममध्ये पोहोचतात. चालण्याच्या मार्गाची लांबी आणि अडचणीमुळे मोठ्या संख्येने लोक हेली सेवेचा पर्याय निवडतात. भाड्यात झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे भाविकांच्या खिशावर निश्चितच भार पडेल, परंतु अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की प्रवाशांची सुरक्षितता आणि चांगले व्यवस्थापन लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

प्रवाशांना आता गुप्तकाशी ते केदारनाथ १२,४४४ रुपये, फाटा ते ८,९०० रुपये आणि सिरसी ते ८,५०० रुपये भाडे द्यावे लागेल, हे भाडे ये-जा दोन्हीसाठी आहे. भाडे वाढले असेल, परंतु सुरक्षा व्यवस्था आणि चांगल्या सुविधांमुळे हेली सेवेमुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुरळीत होण्यास मदत होईल.

