व्हिडीओ – ज्या रणगाड्याच्या जीवावर युद्धाची धमकी देत होता तोच बुडाला, जगभरात झाले चीनचे हसे

सीमारेषावर आगळीक करणारा, आपल्या सैन्य ताकद आणि हत्यारांच्या बळावर शेजारील देशांना धमकवणारा, दक्षिण चीन समुद्रावर दावा ठोकणाऱ्या चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा एक व्हिडिओ सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे. यात चिनी सैन्य आणि हत्यारांची पोलखोल झाली असून जगभरात चीनचे हसे झाले आहे. व्हिडिओमध्ये चीनचा ‘amphibious’ रणगाडा दिसत आहे. हा रणगाडा जमीन आणि पाण्यावर चालण्यात सक्षम असल्याचा दावा चीन करतो. मात्र चीन ज्या रणगाड्याच्या जीवावर शेजारील देशांना युद्धाची धमकी देत होता तोच सैनिकांसह बुडाला.

amphibious हा रणगाडा पाणी आणि जमिनीवर चालण्यास सक्षम असल्याचा दावा चीन करतो. पाण्यात राहून वाट पाहून सैन्यावर हल्ला करणे हे या रणगाड्याचे काम आहे. मात्र या रणगाड्यांसाठी खराब क्वालिटीचा पत्रा आणि स्टीलचा वापर करण्यात आला आणि सैनिकांना घेऊन जाणारा हा रणगाडा पाण्यात बुडाला. त्यामुळे पीपल्स लिबरेशन आर्मीने यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे.

#China's Next Generation Amphibious Tank, that can be converted into a submarine when needed. 😂😂😂 pic.twitter.com/BrJh5lFSDY

— IDU (@defencealerts) August 16, 2020