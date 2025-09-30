पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी एक गाडी चिपळूणातून धावली, अत्यावश्यक साहित्य घेऊन चिंदपूरला रवाना

सामना ऑनलाईन
|

महापूराने उध्वस्त झालेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील परांडा-चिंदपूर येथील पूरग्रस्तांना चिपळूण तालुक्याने मदत केली आहे.अत्यावश्यक साहित्य घेऊन एक गाडी आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आमदार भास्कर जाधव यांच्या उपस्थितीत चिंदपूरला रवाना झाले आहेत.

यावेळी चिपळूणचे प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे, तहसीलदार प्रवीण लोकरे, गटविकास अधिकारी श्रीमती उमा पाटील, नगरपरिषद मुख्याधिकारी विशाल भोसले आणि प्रशासनाने पुढाकार घेतला. यावेळी माजी सभापती पूजा निकम, शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख सचिन कदम, विधानसभा क्षेत्रप्रमुख बाळा कदम यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी आणि अनेक प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

चार पंचायत समितीत महिलाराज, पंचायत समिती सभापतीपदाचे आरक्षण जाहीर

Photo – श्री तुळजाभवानी देवी महिषासुरमर्दिनीच्या रूपात

Hair Care – रात्री झोपताना ‘या’ चुकांमुळे तुमचे केस कुरळे आणि तुटू शकतात

Dhurandhar – दिवाळीला अवतरणार ‘धुरंधर’? रणवीर सिंहच्या टीमचा काय आहे मास्टर प्लॅन, वाचा

बीडमध्ये अनाथांनी पूरग्रस्तांना दिला मदतीचा हात

पडताळणीशिवाय सराईत गुन्हेगार घायवळला पासपोर्ट; नाव बदलून अर्ज, पोलिसांचा खुलासा

इंडोनेशियात इस्लामिक शाळेची इमारत कोसळली, एकाचा मृत्यू तर 65 विद्यार्थी ढिगाऱ्याखाली अडकलेत

कोकण रेल्वेच्या टीसीच्या सतर्कतेने अपहरण झालेल्या मुलाला वाचवण्यात यश; तुतारी एक्सप्रेस मधून पळून जाण्याचा कट उधळला

मध्य प्रदेशात विचित्र तापाची साथ; 2 महिन्यात सहा मुलांचा मृत्यू, आजाराचे निदान होत नसल्याने प्रशासन चिंतेत