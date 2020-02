…आणि क्रिकेटपटूच्या डोक्यातून निघू लागला धूर, पाहा व्हिडीओ

शीर्षक वाचून गोंधळात पडला असाल ना? कसं शक्य आहे. कानातून धूर निघणे हा वाक्प्रचारही तुम्ही ऐकला असेल. पण, डोक्यातून धूर कसा काय बुवा निघेल? असा प्रश्न तुम्हाला नक्कीच पडला असेल. पण, हे खरोखर झालं आहे आणि तेही एका क्रिकेटपटूच्या बाबतीत.

या क्रिकेटपटूचं नाव आहे क्रिस लेन. ऑस्ट्रेलियन असलेला क्रिस हा सध्या पाकिस्तान सुपर लीग या क्रिकेट स्पर्धेत सहभागी झाला आहे. या स्पर्धेत तो लाहोर कलंदर्स नावाच्या संघाकडून खेळत आहे. शुक्रवारी रावळपिंडी येथे लाहोर कलंदर्स विरुद्ध पेशावर जाल्मी या दोन संघांमध्ये क्रिेकेट सामना झाला. पावसाने व्यत्यय आणलेल्या या सामन्यात क्रिसच्या संघाचा पराभव झाला.

या सामन्यादरम्यान क्रिसचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला. या व्हिडीओमध्ये लिन हा क्षेत्ररक्षण करतेवेळी त्याच्या डोक्यातून धूर निघत असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे अनेक क्रिकेटप्रेमी चक्रावले असून या धुरामागचं नेमकं कारण कळू शकलेलं नाही. पण, संघाच्या वाईट कामगिरीमुळे क्रिसच्या डोक्यातून धूर निघत असावा, अशी खसखस नेटकऱ्यांमध्ये पिकली.

पाहा व्हिडीओ-

Never seen anything like this. Serious heat pic.twitter.com/qRj2T5knc7

— Mazher Arshad (@MazherArshad) February 28, 2020