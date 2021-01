पोलिसांची बदनामी करणाऱ्य़ांची तोंडं आता बंद झालीत! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे ठाम प्रतिपादन

कोरोना संकटात अख्खे पोलीस दल जिवाची पर्वा न करता मोठय़ा हिमतीने लढत असताना काही जणांकडून पोलिसांची बदनामी करण्याचे प्रयत्न झाले. पण त्या बदनामी करणाऱ्य़ांची तोंडे आता बंद झालीत. कारण पोलिसांचे कर्तृत्वच सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. ही 150 वर्षांची परंपरा आहे. त्यामुळे कोणी कितीही आदळआपट केली तरी तुमच्या कर्तृत्वाला कोणी डाग लावू शकणार नाही आणि तो मी लागू देणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नववर्षाच्या प्रारंभीच पोलीस दलाचे मनोबल वाढवले.

CM Uddhav Balasaheb Thackeray visited the Mumbai Police Commissionerate this morning and felicitated the COVID warriors, police officers and staff who did exemplary work during the pandemic. pic.twitter.com/zwcUCZfERV

नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अहोरात्र मेहनत घेणाऱ्य़ा पोलिसांना नववर्षाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज मुंबई पोलीस आयुक्तालयात आले होते. तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपल्या पोलीस दलाचा मला अभिमान आहे. नववर्षाची सुरुवात माझ्या बहाद्दर कुटुंबीयांसोबत उपस्थित राहून करावी म्हणून मी आलो आहे. पोलीस आहेत म्हणून आपण सण, उत्सव साजरा करू शकतो. तुम्ही दक्ष राहता, एक जबाबदारी घेता. त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून नाही, तर नागरिक म्हणून तुम्हाला मी धन्यवाद द्यायला आलेलो आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस दलाबाबत कृतज्ञता व्यक्त केली. याप्रसंगी राज्याचे पर्यावरण व राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीषकुमार सिंग, पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग, सहआयुक्त निकेत कौशिक, विश्वास नांगरे-पाटील, मिलिंद भारांबे, यशस्वी यादव आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

Extending new year greetings the Hon’ble CM said that the work and efficiency of the Maharashtra police is unparalleled. I pray that the new year be stress-free for everyone in the police force.’ pic.twitter.com/49DBKgkUHG

