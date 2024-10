पुन्हा गुजरात! पोलिसांकडून ड्रग्ज फॅक्टरीचा पर्दाफाश; 5000 कोटींचे कोकेन जप्त, 5 जणांना अटक

गुजरातमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे ड्रग्ज पकडण्यात आले आहे. गुजरातच्या मुंद्रा बंदरासह किनारपट्टी भागामध्ये करण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये हजारो कोटी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले. आता पुन्हा एकदा गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज सापडले आहे. अंकलेश्वर येथे दिल्ली आणि गुजरात पोलिसांनी संयुक्तपणे कारवाई करत ड्रग्ज फॅक्टरीचा पर्दाफाश केला आहे. पोलिसांनी 5 हजार कोटी रुपयांचे कोकेन जप्त केले असून 5 जणांना अटक केली आहे.

दिल्लीतील महिपालपूरमध्ये काही दिवसांपूर्वी 6 हजार कोटींचे कोकेन पकडण्यात आले होते. 2 ऑक्टोबर रोजी महिपालपूर येथून 562 किलो कोकेन, तर रमेशनगर येथून 208 किलो कोकेन जप्त करण्यात आले होते. या ड्रग्ज तस्करीची व्याप्ती आता वाढत असून दिल्ली पोलीस आणि गुजरात पोलिसांनी अंकलेश्वर येथे संयुक्त कारवाई करत 518 किलो कोकेन जप्त केले. बाजारात याची किंमत 5000 कोटी रुपये असल्याचे बोलले जात आहे.

#UPDATE | Delhi Police Special Cell has arrested 5 people from Gujarat. They manufacture drugs and give them to a pharma solution company in Delhi NCR, after which the company sends them to Delhi and other places. The people arrested by the Special Cell from Gujarat include the… https://t.co/s73aKaoXNi

— ANI (@ANI) October 14, 2024