विनोद म्हणजे वास्तव नाही, माफी मागण्यास कुणाल कामराचा नकार

सर्वोच्च न्यायालयावर केलेल्या टिप्पणीवर कॉमेडियन कुणाल कामराने माफी मागण्यास नकार दिला आहे. कामराने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, विनोद म्हणजे वास्तव नाही आणि तसा असल्याचा आपला दावाही नाही. विनोदासाठी कुठल्याही प्रकारे बचावाची गरज नसल्याचे कामराच्या वकिलांनी म्हटले आहे.

BREAKING – Kunal Kamra responds to Supreme Court’s contempt notice :

” The public’s faith in the judiciary is founded on the institutions own actions, and not on any criticism or commentary about it”, he says in the affidavit.#KunalKamra #SupremeCourt #ContemptOfCourt pic.twitter.com/JQnleSXQH1

— Live Law (@LiveLawIndia) January 29, 2021