काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हिदायत पटेल यांच्यावर प्राणघातक हल्ला, प्रकृती चिंताजनक

सामना ऑनलाईन
|

अकोला जिल्ह्यातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष हिदायत पटेल यांच्यावर अकोट तालुक्यातील माहोळ गावात प्राणघातक हल्ला झाला आहे. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर अकोला येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मशिदीतून नमाज अदा करून बाहेर पडत असताना कोयत्याने त्यांच्या मानेवर हल्ला करण्यात आला. उबेद पटेल असे हल्लेखोराचे नाव असून सध्या तो फरार आहे.

मंगळवारी दुपारी हिदायत पटेल हे मोहोळ गावातील मशिदीत नमाजासाठी गेले होते. नमाज अदा केल्यानंतर मिशिदीतून बाहेर पडत असतानाच उबेदने हिदायत पटेल यांच्यावर चाकूने हल्ला केला. त्याने पटेल यांच्या मानेवर व पोटावर धारदार चाकूने वार केले. गंभीर जखमी अवस्थेत हिदायत पटेल यांना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना अकोल्यातील रुग्णालयात हलविण्यात आले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पाकिस्तान ‘गजवा-ए-हिंद’साठी सज्ज; लष्कर-ए-तोयबाने हिंदुस्थानविरोधात ओकली गरळ

पंढरपुरातील विठ्ठल मूर्तीच्या चरणांवर होणार रासायनिक लेपन; विधी व न्याय विभागाने दिली परवानगी

माझ्या विधानाने कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर दिलगिरी व्यक्त करतो; रवींद्र चव्हाण यांनी माफी मागितली

पश्चिम गोलार्ध हा आमचा प्रदेश, इथे आमचाच दबदबा, कोणालाही वर्चस्व गाजवू देणार नाही; अमेरिकेचा रशिया, चीनला इशारा

उत्तर प्रदेशात 2.89 कोटी नावे वगळण्यात आली; निवडणूक आयोगाकडून मसुदा मतदारयादी प्रसिद्ध

अमर्त्य सेन यांना SIR चौकशीसाठी निवडणूक आयोगाची नोटीस

भाजप देशातील निसर्ग उद्ध्वस्त करत जनतेची दिशाभूल करत आहे; लोहारडोंगरी खाण मंजुरीवरून आदित्य ठाकरे यांचा हल्लाबोल

समृद्धी महामार्गावर ट्रॅव्हलला आग; 36 प्रवासी सुखरूप, मोठा अनर्थ टळला

लिहिलेलं पुसता येतं, कोरलेलं नाही! रविंद्र चव्हाणांच्या विधानावर रितेश देशमुख काय म्हणाला, वाचा सविस्तर