…तर काँग्रेस विरोधकांच्या आघाडीत सहभागी होणार नाही; BRS वरून राहुल गांधींचा इशारा

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आणि भारत राष्ट्र समितीचे नेते के चंद्रशेखर राव यांच्यावर जबरदस्त हल्ला चढवला आहे. केसीआर यांच्या पक्षाला ‘भाजपची बी-टीम’ म्हणत राहुल गांधी म्हणाले की, जर बीआरएस विरोधी आघाडीचा भाग असेल तर काँग्रेस विरोधी पक्षाच्या कोणत्याही बैठकीत सहभागी होणार नाही.

‘तेलंगणात काँग्रेस आणि भाजपची बी टीम बीआरएस यांच्यात लढत आहे. ज्याप्रमाणे आम्ही कर्नाटकात भाजपचा पराभव केला, त्याचप्रमाणे आम्ही तेलंगणात त्यांच्या बी टीमचा पराभव करू’, असे राहुल गांधी एका जाहीर सभेला संबोधित करताना म्हणाले.

राहुल गांधी यांनी तेलंगणाच्या सत्ताधारी पक्षाचे वर्णन ‘भाजपची बी-टीम’ असे केले आहे आणि त्याचे नवीन नामकरण, बीआरएस, ‘भाजप रिश्तेदार पक्ष’ असे आहे असा टोला लगावला आहे. तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांची खिल्ली उडवताना राहुल गांधी म्हणाले की केसीआर यांचा ‘रिमोट कंट्रोल’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आहे.

Telangana | “We spoke about uniting the country during the Bharat Jodo Yatra. The entire country supported the Yatra showing that they do not support the spread of hatred and violence but uniting the country. Khammam is Congress’ stronghold and the people have always shown their… pic.twitter.com/TTfAansnj3

— ANI (@ANI) July 2, 2023