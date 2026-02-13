तेलंगणात बॅलेट पेपरवर झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेसची आघाडी; अनेक नगरपालिकांत स्पष्ट वर्चस्व

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

तेलंगणा राज्यातील नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेसला मोठं यश मिळताना दिसत आहे. आतापर्यंत 423 नगरपालिका वॉर्डांचे निकाल जाहीर झाले असून काँग्रेसने 224 वॉर्डांमध्ये विजय मिळवला आहे. तर भाजपला केवळ 37 जागा मिळाल्या आहेत. भारत राष्ट्र समितीने (बीआरएस) 131 जागा जिंकल्या आहेत.

राज्यातील 116 नगरपालिका आणि 7 महानगरपालिकांसाठी मतदान झाले होते. त्याची मतमोजणी राज्यभरातील 123 केंद्रांवर सुरू आहे. या निवडणुकीत सत्ताधारी काँग्रेस, विरोधी भाजप आणि बीआरएस यांच्यात तिरंगी लढत पाहायला मिळाली. या निकालांमुळे राज्यात कोणत्या पक्षाची लाट आहे, याचं चित्र स्पष्ट होणार आहे.

या निवडणुकीत मतपत्रिकेद्वारे मतदान झाल्यामुळे मतमोजणीस अधिक वेळ लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सर्वप्रथम टपाल मतपत्रिकांची मोजणी सुरू करण्यात आली. मतमोजणी केंद्रांवर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुमारे 12,000 पोलिस कर्मचारी आणि रॅपिड अ‍ॅक्शन टीम तैनात करण्यात आली आहे.

मतमोजणी कक्षात केवळ मतमोजणी पर्यवेक्षक, सहाय्यक, उमेदवार आणि त्यांचे निवडणूक व मतमोजणी प्रतिनिधी यांनाच प्रवेश देण्यात आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व मतमोजणी केंद्रांबाहेर आणि स्ट्राँग रूमजवळ वेबकास्टिंगची व्यवस्था केल्याचे सांगितले. या निवडणुकीत 73 टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.

राज्यातील एकूण 2,996 वॉर्डांपैकी 1,728 वॉर्डांचे निकाल अधिकृतपणे जाहीर झाले आहेत. त्यात काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून काँग्रेसने 923 वॉर्ड जिंकले आहेत. बीआरएसने 481, भाजपने 156, एआयएमआयएमने 30 वॉर्ड जिंकले आहेत. सीपीआय (मार्क्सवादी) पक्षाला 7 जागा मिळाल्या. इतर पक्षांनी मिळून 24 वॉर्ड जिंकले, तर अपक्ष उमेदवारांनी 105 जागांवर विजय मिळवला.

काँग्रेसच्या सूत्रांनुसार, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी 12 फेब्रुवारी रोजी दिल्ली येथे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तसेच पक्षनेते राहुल गांधी आणि के. सी. वेणुगोपाल यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी शहरी निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला चांगले निकाल मिळतील, असा विश्वास व्यक्त केला होता.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

DGCA चा एअर इंडियाला मोठा दणका, एअरबस विमानाचे नियमबाह्य उड्डाण केल्याने १ कोटींचा दंड

पंजाबमध्ये ‘ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी होणार नाही; आप नेत्याचा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांच्यावर हल्लाबोल

मुंढवा जमीन प्रकरणात पोलिसांकडून मुख्य आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न; विजय कुंभार यांचा आरोप

अमेरिकेतील साउथ कॅरोलिना विद्यापीठात गोळीबार, दोन जणांचा मृत्यू

ICC T20 WC 2026 – सर्वात मोठा उलटफेर; झिम्बाब्वेने 19 वर्षानंतर केली इतिहासाची पुनरावृत्ती, कांगारूंना पराभवाचा धक्का

मुंबईतील पागडी इमारतींमधील भाडेकरूंना संरक्षण आणि किमान ५०० चौरस फुटांचे घर द्यावे; आदित्य ठाकरे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

टक्केवारी सरकार बसलेले आहे, लाचखोरी प्रकरणात भाजपचे षडयंत्र; यशोमती ठाकूर यांचा आरोप

पंतप्रधान कार्यालयाचा नवीन पत्ता ‘सेवातीर्थ’

मुंबईतील नागरी प्रश्न सोडून बांगलादेशाचा मुद्दा का? आदित्य ठाकरे यांचा भाजपवर निशाणा