नासाचे चार अंतराळवीर उद्या चंद्राच्या दिशेने झेपावणार

सामना ऑनलाईन
नासाने आर्टेमिस-2 मिशनची तयारी पूर्ण केली आहे. 1 एप्रिल 2026 ला नासाचे चार अंतराळवीर 1972 नंतर पहिल्यांदा चंद्राजवळ जाणार आहेत. हे उड्डाण फ्लोरिडाच्या केप केनरवलच्या कॅनेडी स्पेस सेंटरवरून केले जाईल. या चार अंतराळवीरांमध्ये रीड वाइसमॅन, व्हिक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना कोच आणि कॅनडाचे जेरेमी हॅनसन यांचा समावेश आहे. हे चौघेही 10 दिवसांच्या उड्डाणांमध्ये चंद्राला प्रदक्षिणा घालतील. हे मिशन जवळपास 10 दिवसांचे असेल. चंद्राच्या जवळ वेगाने प्रदक्षिणा घातल्यानंतर हे अंतराळवीर पृथ्वीवर परत येतील. या मिशनमध्ये हे अंतराळवीर चंद्रावर उतरणार नाहीत.

नासाच्या म्हणण्यानुसार, हे मिशन आर्टेमिसचे पहिली क्रूड चाचणी आहे. हे अंतराळवीर ओरियन कॅप्सूलमध्ये बसून अंतराळाच्या दिशेने जातील. ओरियनमध्ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम, नेविगेशन, कम्युनिकेशन आणि हीट शील्डची पूर्ण तपासणी केली जाईल. रीड वाइसमॅन 50 वर्षांचे असून ते 2014 मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशनवर 165 दिवस होते. व्हिक्टर ग्लोवर 49 वर्षीय असून 2020 मध्ये स्पेसएक्स क्रू ड्रगनने 168 दिवस अंतराळात घालवले आहेत. नासाचे आर्टेमिस कार्यक्रम केवळ मिशन नाही, तर यानंतरही आणखी मिशन येतील.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Iran US Israel War – दुबईजवळ कुवेतच्या तेलवाहू जहाजावर इराणचा हल्ला; समुद्रात तेल गळतीची भीती

शेतकऱ्यांसोबत आधी चर्चा करा, मग तिसऱ्या मुंबईसाठी जागा मागा; भूमिपुत्रांनी तहसीलदारांना ठणकावले

Thane news – रस्ते अपघातात ब्रेन डेड झालेल्या तरुणाने दिले 9 जणांना जीवनदान

शिकारीचा बॉम्ब बैलाच्या तोंडात फुटला; चारा खाताना स्फोट, मुरुडच्या वावडुंगीतील घटना

रसाळ, गोड कलिंगड निवडताना…

मास्तरच नाहीत तर शिकवणार कोण? शिक्षकांपासून विस्तार अधिकाऱ्यांपर्यंत 971 पदे रिक्त; रायगड जिल्ह्यात शिक्षणाचा गाडा अडला

पालघर नगर परिषदेचा कचरा घोटाळा; प्रक्रियाच केली नाही तरी ३३ महिन्यांचे बिल मंजूर

केडीएमसीवर शिंदे गटाची सत्ता; पाणीटंचाईविरोधात भाजपचा मोर्चा

अमेरिकेच्या 3 अब्ज डॉलर्सची राखरांगोळी