corona महाराष्ट्रात कोरोनाचा दुसरा बळी, 63 वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू

जागतिक महामारी कोरोना व्हायरसने आता देशासह महाराष्ट्रातही विळखा घालायला सुरुवात केली आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबईत एका कोरोनाग्रस्त व्यक्तिचा मृत्यू झाला होता. आता अजून एका 63 वर्षीय वृद्धाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. या मृत्युमुळे महाराष्ट्रातील बळींची संख्या दोन झाली आहे.

A 63-year-old COVID19 patient succumbed to illness last night. The patient who tested positive for Coronavirus had a chronic history of diabetes, high blood pressure and ischemic heart disease: Public Health Dept, Mumbai, Maharashtra pic.twitter.com/9O115QxgGd

— ANI (@ANI) March 22, 2020