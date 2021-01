दिलासादायक! कोरोनाविरुद्धचं युद्ध अंतिम टप्प्यात, आठ महिन्यांनंतर 10 हजारांहून कमी रुग्णांची नोंद

कोरोना विषाणूविरुद्धचे युद्ध आता अंतिम टप्प्यात आले असून गेल्या 24 तासांमध्ये हिंदुस्थानमध्ये 10 हजारांहून कमी रुग्णांची नोंद झाली आहे. गेल्या 24 तासांमध्ये देशात 9,102 रुग्णांची नोंद झाली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या आठ महिन्यांमध्ये पहिल्यांदाच नव्या रुग्ण नोंदीचा निचांक नोंदवण्यात आला आहे.

गेल्या 24 तासांमध्ये 117 लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. तसेच 15.901 रुग्णांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले. सलग पाचव्या दिवशी 15 हजारांहून अधिक रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला, तर पाच जूननंतर पहिल्यांदाच 10 हजारांहून कमी रुग्णांची नोंद झाली. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने याबाबत माहिती दिली आहे.

आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशात आतापर्यंत 1 कोटी 6 लाख 76 हजार 838 लोकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. दिलासादायक म्हणजे यातील 1 कोटी 3 लाख 45 हजार लोक उपचारानंतर बरे झाले आहेत. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या लोकांची संख्या 1 लाख 53 हजार 587 आहे. सध्या देशात एकूण बाधितांपैकी फक्त 1.66 टक्के सक्रिय रुग्ण (1 लाख 77 हजार) असून त्यांच्यावर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत.

Single-day rise of 9,102 COVID-19 cases push infection tally to 1,06,76,838; death toll reaches 1,53,587 with 117 more fatalities: Govt

— Press Trust of India (@PTI_News) January 26, 2021