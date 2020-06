कोरोना योद्ध्यांना जवानाचा बॉर्डरवरून सलाम, पाहा हा जबरदस्त व्हिडीओ

देशभरात गेल्या तीन महिन्यांपासून कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. देशातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा तीन लाखाच्या जवळपास पोहोचला असून नऊ हजाराच्या आसपास नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोना विरोधातील या लढ्यात डॉक्टर, नर्स, स्वच्छता कर्मचारी, जवानअसे लाखो कोरोना योद्धा आपल्या जीवाची बाजी लावून लढत आहेत. या योद्ध्यांना सध्या सारा देश सलाम करत आहेत.

अशा या शूर योद्ध्यांसाठी इंडो तिबेटीयन बॉर्डर पोस्टचे जवान विक्रम जीत सिंग यांनी गाण्यातून मानवंदना दिली आहे. चीन सीमेवर तैनात असलेल्या सिंग यांनी त्यांनी लिहलेले व गायलेले ‘रख हौसला, हिम्मत ना हार..’ हे गाणे त्यांनी कोरोना योद्ध्यांना समर्पित केले आहे. चीन सीमेवर तणावाचे वातावरण असतानाही या जवानाने कोरोना योद्ध्यांप्रती आदर व्यक्त केला आहे.

‘रख हौसला, हिम्मत ना हार…’

Constable Vikram Jeet Singh of ITBP sings for #CoronaWarriors of the Nation#Covid-19#Himveers#Corona pic.twitter.com/xkwUsEr4mh

— ITBP (@ITBP_official) June 11, 2020