महापौरपदाची सोडत यंदा नव्याने, कोणत्या प्रवर्गाला लॉटरी… सर्वांचे लक्ष

सामना ऑनलाईन
|

महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची एकीकडे तयारी सुरू असताना दुसरीकडे महापौरपदाच्या लॉटरीच्या हालचाली सुरू आहेत. महापालिकेच्या प्रभागाची लॉटरी यंदा नव्याने काढली होती. त्याच धर्तीवर महापौरपदाच्या आरक्षणासाठी नव्याने लॉटरी काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणत्या प्रवर्गाला आरक्षणाची लॉटरी लागणार याकडे सर्व राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक प्रचारात सध्या रंग भरण्यास सुरुवात झाली आहे. ईव्हीएम मशिन्स, शाई-टेबले, मतदान पेंद्रे, मतदानासाठी आवश्यक कर्मचारी वर्ग, पोलीस कर्मचारी अशा सर्व तयारी सुरू आहे. त्याचवेळेस महापौरपदाच्या लॉटरीचीही आखणी सुरू आहे. कारण मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले असते.

आतापर्यंत महापौरपदाची लॉटरी चक्राकार पद्धतीने काढली होती, पण या वर्षी वॉर्ड आरक्षणाच्या धर्तीवर नव्याने काढण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मुंबईचे मागील 10 महापौर

1998

नंदू साटम (ओबीसी)

1999

हरेश्वर पाटील (सर्वसाधारण)

2002

महादेव देवळे (एससी)

2004

दत्ता दळवी (सर्वसाधारण)

2007

डॉ. शुभा राऊळ (ओबीसी महिला)

2009

श्रद्धा जाधव (सर्वसाधारण महिला)

2012

सुनील प्रभू (सर्वसाधारण)

2014

स्नेहल आंबेरकर (एससी महिला)

2017

विश्वनाथ महाडेश्वर (ओबीसी)

2020

किशोरी पेडणेकर (ओबीसी)

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मादुरोंप्रमाणे मोदींनाही ट्रम्प किडनॅप करतील का? पृथ्वीराज चव्हाण यांचा प्रश्न

मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर उद्धव-राज ठाकरेंना पूर्ण पाठिंबा, त्रिभाषा सूत्रावर पी. साईनाथ यांनी मांडली परखड भूमिका

Photo – शिवसेना-मनसे-राष्ट्रवादी युतीच्या प्रचाराचा धडाका! उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्याकडून मतदारांशी संवाद

अजितदादांना सावरकरांचे विचार मान्य करावेच लागतील! आशीष शेलार यांचे विधान

मुंबईत ठाकरेच पाहिजेत! मनोज जरांगे यांचा पुनरुच्चार

धाड शेडवर नाही तर एकनाथ शिंदेंच्या भावाच्या रिसॉर्टवरच; सातारा ड्रग्ज कारखाना प्रकरणात सुषमा अंधारे यांचा दावा

धुक्यामुळे मध्य रेल्वेची रखडपट्टी! पश्चिम रेल्वेचे वेळापत्रक ‘ब्लॉक’मुळे कोलमडले, सकाळपासून सायंकाळपर्यंत प्रवाशांची रखडपट्टी

इंडियन सुपर लीगचा नवा हंगाम 14 फेब्रुवारीपासून

NOTIFICATION FOR AGNIVEER RECRUITMENT FOR YEAR 2025-26 BY ARMY RECRUITING OFFICE MUMBAI

अग्निवीरांना शासकीय-निमशासकीय सेवेत संधी? उपाययोजना सुचविण्यासाठी अभ्यासगटाची स्थापना