CRPF जवानांना 100 दिवस सुट्टी मिळाली पाहिजे- अमित शहा

सीआरपीएफ ही जगातील बहादुर सैन्य दल आहे, वर्षातून त्यांना 100 दिवस सुट्टी मिळाली पाहिजे असे मत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी व्यक्त केले आहे. सीआरपीएफच्या मुख्यालयाचे भुमीपूजन करताना त्यांनी हे मत व्यक्त केले आहे.

अमित शहा म्हणाले की, “80-90 च्या दशकात देशात अनेक दहशतवादी घटना घडल्या. शेजारील राष्ट्रामुळे देशात दहशतवाद वाढला. सीआरपीएफचे 2181 जवान शहीद झाले. त्रिपुरा आणि पंजाबमध्ये दहशतवादाचा संपूर्ण नायनाट झाला. पाकिस्तानच्या हल्ल्यातून कच्छमधील सरदार पोस्ट सीआरपीएफच्या जवानांनीच वाचवले.” सीआरपीएफच्या प्रत्येक जवानाने 100 दिवस आपल्या कुटुंबीयांसोबत घालवावे अशी आमची इच्छा आहे, असे शहा म्हणाले.

At the Foundation Stone Laying Ceremony of CRPF Headquarters in New Delhi. @crpfindia https://t.co/Gjikg9L3pZ

— Amit Shah (@AmitShah) December 29, 2019