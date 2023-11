CWC 2023 FINAL IND VS AUS ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजीपुढे टीम इंडियाचे फलंदाज ढेपाळले, विजयासाठी दिले 240 धावांचे लक्ष्य

अहमदाबाद सुरू असलेल्या वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांपुढे टीम इंडियाचे फलंदाज चांगलेच ढेपाळले. टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी 50 ओव्हरमध्ये अवघ्या 240 धावा केल्या. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियापुढे विजयासाठी 241 धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

CWC23 FINAL. WICKET! 49.6: Kuldeep Yadav 10(18) Run Out Marnus Labuschagne, India 240 all out https://t.co/5ieqhKIB0n #INDvAUS #CWC23 #Final

— BCCI (@BCCI) November 19, 2023