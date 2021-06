उत्तर प्रदेशमध्ये सिलेंडरचा भीषण स्फोट, दोन मजली इमारत कोसळून 7 जणांचा मृत्यू

उत्तर प्रदेशमध्ये सिलेंडरचा भीषण स्फोट,,उत्तर प्रदेशमध्ये सिलेंडरचा स्फोट होऊन दोन मजली इमारत कोसळली आहे. या दुर्घटनेत आतापर्यंत 7 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार उत्तर प्रदेशा गोंडा जिल्ह्यात एका दोन मजली इमारतीत भीषण स्फोट झाला. या स्फोटा नंतर संपूर्ण इमारत जमीनदोस्त झाली. इमारतीच्या ढिगार्‍याखाली 12 हून अधिक लोक फसले होते. ग्रामस्थांनी सर्वांना बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल केले. या अपघातात 7 जणांचा मृत्यू झाला असून 7 जणांवर उपचार सुरू आहेत. जखमींची प्रकृती गंभीर असून मृतांचा आकडा वाढण्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.

Gonda: Two adjacent houses collapsed after a cylinder blast at Tikri village in Wazir Ganj area last night.

“14 people have been rescue, 7 of them have been declared dead and 7 others are undergoing treatment at a hospital,” said SP Santosh Kumar Mishra. pic.twitter.com/V6wGRwzilx

— ANI UP (@ANINewsUP) June 2, 2021